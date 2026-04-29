Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

Міноборони РФ офіційно підтвердило відсутність військової техніки на параді вперше з 2022 року.

https://glavred.net/world/parad-9-maya-v-rossii-proydet-bez-voennoy-tehniki-v-chem-prichina-10760468.html Посилання скопійоване

Росія проведе максимально "бідний" парад на 9 травня

Коротко:

9 травня у Москві вперше з 2022 року парад пройде без бронетехніки

По Красній площі пройдуть лише колони військових

Зміни пояснили "поточною оперативною обстановкою"

Військовий парад у Москві 9 травня вперше з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році пройде без традиційної демонстрації бронетехніки. На Красній площі будуть лише піші колони військових. Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

У параді візьмуть участь військовослужбовці вищих військових навчальних закладів та представники різних родів військ. Водночас із програми виключили суворовців, нахімовців, кадетські корпуси та механізовану колону, яка традиційно була однією з центральних частин заходу.

відео дня

У Міноборони РФ пояснили зміну формату "поточною оперативною обстановкою". Хоча офіційно причини не деталізують, медіа пов’язують це рішення з посиленими ризиками атак безпілотників. Останніми місяцями Москва та інші російські регіони неодноразово ставали цілями дронових ударів, що змусило Кремль переглянути підхід до проведення масових заходів.

Замість реальних танків на Красній площі обіцяють влаштувати медійне шоу. Під час заходу транслюватимуть кадри окупаційних військ в Україні, а також чергування ракетних військ стратегічного призначення та флоту.

Су-25 / Інфографіка: Главред

Попри відмову від наземної техніки, повітряна частина параду все ж відбудеться. Над Красною площею заплановано проліт російських пілотажних груп, а завершити авіашоу мають штурмовики Су-25, які випустять дим у кольорах російського прапора. Втім, кількість літаків буде значно меншою, ніж у попередні роки.

Як змінились паради в РФ після 2022 року

Парад 9 травня традиційно залишається одним із головних символічних заходів Кремля та важливим елементом державної пропаганди. Однак цьогорічна відмова від бронетехніки може свідчити не лише про зміну формату, а й про реальні безпекові та ресурсні проблеми на тлі затяжної війни проти України.

Перші повідомлення про можливу зміну формату військового параду в Москві 9 травня з’явилися ще за кілька днів до офіційної заяви Міноборони РФ. Ще 27 квітня російська політологиня Екатерина Шульман та публіцистка Олександра Прокопенко із посиланням на власні джерела повідомляли, що цьогорічний парад буде скороченим. За їхніми словами, тривалість заходу зменшать, кількість гостей обмежать, а військову техніку вирішили не виводити через загрозу атак безпілотників.

Лише 28 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що парад відбудеться, але уникнув конкретики щодо участі техніки, заявивши, що про формат повідомлять окремо.

Із початку повномасштабної війни проти України Кремль поступово скорочує масштаби святкування 9 травня. Особливо помітно це було у 2023 та 2024 роках, коли кількість техніки на Красній площі суттєво зменшилася.

Лише у 2025 році, на 80-річчя "перемоги" у Другій світовій війні, Москва спробувала повернути параду колишній розмах, вивівши новітню техніку та ударні дрони "Герань", які РФ активно використовує у війні проти України. Однак уже у 2026 році Кремль знову змушений змінювати сценарій.

Чи можуть скасувати парад у РФ - думка експерта Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав в ефірі Radio NV, що у Росії готуються до святкування 9 травня, однак традиційний військовий парад у Москві цього року може пройти в урізаному форматі або не відбутися взагалі. За його словами, російська влада вже відмовилася від повітряної частини параду через проблеми в роботі ППО, яка, за оцінкою експерта, не здатна ефективно розрізняти свої та чужі повітряні цілі. Дикий вважає, що в Кремлі також розглядають сценарій повного скасування заходу.

Нагадаємо, минулого року перед парадом 9 травня Росія стягнула до Москви близько 280 засобів протиповітряної оборони, щоб максимально посилити захист столиці. Додаткові комплекси ППО перекинули навіть із віддалених регіонів.

У 2025 році у заході взяли участь понад 10 тисяч військових і делегації з 13 країн, зокрема Китаю, В’єтнаму та Єгипту. Парад відбувався за посилених заходів безпеки - з відключенням мобільного інтернету та онлайн-сервісів. На трибунах поруч із Путіним помітили фігурантів звинувачень у воєнних злочинах проти України.

Як повідомляв Главред, минулоріч російська окупаційна влада Севастополя скасувала військовий парад до 9 травня, пославшись на "міркування безпеки". За даними ЗМІ, рішення ухвалили після удару українського морського дрона 2 травня поблизу Новоросійська.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред