"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

Головне:
- У переговорах є прогрес щодо питання припинення вогню
- Напруга у політичних переговорах України і РФ зберігається
- Військові переговори почали вселяти обережний оптимізм
Україна, США та країна-агресорка Росія досягли прогресу в питанні механізму припинення вогню. Як пише CNN, це сталося під час тристоронніх переговорів у Женеві.
Джерело, яке ознайомлене з ходом переговорів, розповіло виданню, що сторони домоглися "поступового, але значного прогресу" у визначення того, як буде працювати припинення вогню.
Водночас політичні переговори все ще були напруженими, а військові - "вселяли в чиновників обережний оптимізм".
Яким було завдання військових переговорів
Одне з головних завдань військових переговорів під час зустрічі в Женеві полягало в досягненні згоди української і російської сторони щодо ключових умов, які будуть задіяні вже у політичних переговорах.
Саме в цьому напрямку і було досягнуто прогресу, хоча попереду усі сторони чекатиме остаточна угода політичних діячів.
Чому Росія намагається блокувати мирний процес - думка аналітиків
Главред писав, що за словами аналітиків ISW, відмова кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна від гарантій безпеки Україні є більшою перешкодою на шляху до укладення мирної угоди, ніж позиція Києва щодо територій.
Кремль зараз в ході мирних переговорів докладає максимум зусиль, аби зобразити Україну, як головну перешкоду та приховати власне небажання йти на поступки.
Мирні переговори - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, під час останніх переговорів з обох сторін було досягнуто значного прогресу. Обидві сторони погодилися надати оновлену інформацію своїм лідерам та продовжувати спільну роботу над мирною угодою.
Раніше ЗМІ писали, що під час переговорів у Женеві Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не контролюватиметься жодною зі сторін.
Напередодні Зеленський заявляв, що сторони просунулися в питаннях військового напрямку під час переговорів. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.
Про джерело: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
