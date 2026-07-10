Євпаторія і Саки знеструмлені: у Криму атаковано важливий енергетичний вузол

Енергооб'єкт, в який Росія вклала мільярд, став ціллю Сил оборони.

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У Криму атаковано важливий енергетичний вузол / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Крим вночі атакували дрони

В Євпаторії під удар потрапила електропідстанція

Внаслідок атаки без світла залишилася низка населених пунктів півострова

У ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Як повідомляє моніторинговий канал Крымский ветер, гучно було в районі Керчі, Саків та Євпаторії.

Зокрема близько 2 ночі у селі Затишне під Євпаторією місцеві помітили дрони, які безуспішно намагалися збити росіяни. Після цього прогримів вибух і в Євпаторії зникло світло.

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Попередньо, в місті був приліт на електропідстанцію ПС 110/10 кВ "Мийнаки", яка є важливим енергетичним вузлом. У 2024 році там була проведена масштабна модернізація на суму 1 мільярд рублів. У ході реконструкції на електропідстанції було замінено силові трансформатори, збільшено майже в 4 рази сумарну потужність до 126 МВА.

Після удару по цьому об'єкту не лише Євпаторія, але й в найближчі населені пункти знеструмлені, в тому числі Саки.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Крим:

Як українські удари впливають на армію РФ в Криму - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, за нинішньої ситуації з логістикою, по якій постійно б'ють Сили оборони України, утримувати в Криму велику кількість особового складу та техніки для РФ буде практично неможливо.

Чим більше посилюватиметься криза, тим більше військ Росія буде змушена виводити з півострова, залишаючи там лише спеціальні підрозділи – радіотехнічні, радіолокаційні та сили ППО.

Удари по Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрогу до окупованого Криму. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі й пускові установки ЗРК С-400.

Раніше стало відомо, що в районі військового аеродрому "Гвардійське" прогриміли вибухи, після чого в кількох населених пунктах півострова зникло електропостачання.

Напередодні, з 1 по 5 липня, у Криму було уражено 37 енергооб’єктів, з них 16 - за дві доби. Серед цілей електропідстанції в окупованому Криму, а також в окупованих районах Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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