Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні дані

Анна Ярославська
16 липня 2026, 06:44оновлено 16 липня, 07:33
google news Підпишіться
на нас в Google
Минулої ночі у столиці пролунала серія потужних вибухів.
Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні дані
​У двох районах Києва зафіксовано "прильоти" після удару РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС ​

Коротко:

  • Росія завдала удару по Києву балістичною зброєю, загинули дві людини
  • Шестеро людей постраждали, трьох госпіталізували
  • Є влучання у склади та нежитлові будівлі

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Київ із застосуванням балістичної зброї. Станом на ранок відомо, що внаслідок ворожого удару є жертви.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, двоє людей загинули. Постраждали 6 мешканців столиці, серед них - 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували.

відео дня

За словами мера, у Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови.

За іншою адресою в Дарницькому районі - "приліт" у нежитлову будівлю.

"У Святошинському, де влучили у складські приміщення, та на Дарниці на території нежитлової забудови - пожежі", - повідомляв вночі Кличко.

Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні дані
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Оновлено. У ДСНС повідомили, що в результаті російського обстрілу Києва дві людини загинули. Ще п'ятьох людей поранено, серед них - одну дитину.

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони столиці.

Дарницький район: сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, поряд припаркованих вантажних автомобілях та у складському приміщенні. Пожежу ліквідовано. Двоє людей загинули. Двоє людей отримали трави, серед них – одна дитина.

Святошинський район: внаслідок влучення сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Пожежу локалізовано.

"Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російської агресії. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.

  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 16 липня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, в ніч на 14 липня в Києві пролунали вибухи. Армія країни-агресора РФ атакувала столицю балістичними ракетами з північного напрямку. В результаті удару РФ у Києві було зафіксовано пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Потужні вибухи пролунали в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки. Окупанти застосували для удару балістичну зброю з кількох напрямків.

Російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Є загиблі та постраждалі.

Чому тривога через балістику лунає вже після удару: відповідь експерта

Радник міністра оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що Україна отримує інформацію про запуски балістичних ракет від партнерів, головним чином завдяки супутниковому спостереженню.

Проблема в тому, що ракета долітає до Києва всього за 2–4 хвилини. За цей час потрібно отримати дані, обробити їх і оголосити тривогу. Будь-який технічний збій може призвести до затримки оповіщення.

При цьому трапляються й помилкові тривоги: супутники фіксують підготовку до запуску, але сама ракета може так і не стартувати.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Харків зазнав масованої атаки дронів РФ: пошкоджено парк, кінотеатр та житлові будинки

Харків зазнав масованої атаки дронів РФ: пошкоджено парк, кінотеатр та житлові будинки

07:07Війна
Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні дані

Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні дані

06:44Війна
У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по столиці балістикою, що відомо

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по столиці балістикою, що відомо

01:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по столиці балістикою, що відомо

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по столиці балістикою, що відомо

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживлення

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживлення

Останні новини

07:07

Харків зазнав масованої атаки дронів РФ: пошкоджено парк, кінотеатр та житлові будинки

06:44

Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні даніФото

05:10

Старе життя залишиться позаду: яким знакам зодіаку відкриється новий горизонт

04:32

Кіт нявкає не просто так: 5 помилок господарів, які розбивають йому серцеВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дроворуба за 21 секунду

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
03:31

Блискавка може вбити навіть вдома: експерти назвали небезпечні помилки під час грози

03:03

Народні прикмети та забобони: звідки пішли найвідоміші українські повір'я

01:15

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по столиці балістикою, що відомо

00:04

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

Реклама
15 липня, середа
23:50

Нова посада: ЗМІ дізналися, де може продовжити роботу Михайло Федоров

23:23

Зіпсовані плани та витрати: три знаки зодіаку, на яких чекають проблеми

23:20

Росіяни можуть використати новий вид зброї проти українців: застереження Сотника

22:50

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживленняВідео

22:36

Замість РФ — нова назва: як зміниться Росія після війни, названо цікавий сценарійВідео

22:26

Як ще назвати українською Валерію: добірка лагідних форм цього імені

21:49

Малосольні огірки в пакеті — легкий лайфхак для суперхрусткої закуски

21:40

Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

21:26

Всього 1 літр під кущ - і кабачки ростимуть без зупинки: найкраще липневе підживленняВідео

20:56

Як швидко змити зеленку з рук та одягу: прості засоби, які діють відразу

20:44

Гороскоп на завтра, 16 липня: Ракам - винагорода, Скорпіонам - жаль

Реклама
20:40

Як захистити Україну від російської балістики: експерт назвав чотири ключові крокиФото

20:32

Банкноту з Василем Стусом перемалюють через скандал

20:20

Не Федорова: Зеленський розповів, кого запропонує на посаду міністра оборони

20:09

Товкти воду в ступі: дивне випробування, яке колись проходили наречені

19:52

Алюзія на "Володаря перснів": Atlas Festival відправив зіркове братство рятувати українське небо

19:49

Кіркоров пішов на крайні заходи, щоб діти не були громадянами Росії

19:45

Путін готує новий небезпечний сценарій війни проти України - яка дата стане вирішально

19:40

Чи можна спати на ліжку померлого родича: відповідь священника

19:40

Путін готує масштабну мобілізацію: Зеленський попередив про загрозу

19:10

Путін перестав бути партнером Сі Цзіньпіна і перетворився на його васала - НевзлінПогляд

19:09

Нашого будинку більше немає: російська ракета зруйнувала будинок популярного блогера

19:03

"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

18:56

До кінця липня зміниться все: чотири знаки зодіаку, на яких чекає успіх

18:35

Людям, народженим у певні дати, найважче знайти кохання

18:33

Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідкиФото

18:29

Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

18:21

Навіщо закопувати іржаві цвяхи під дерева: як саме залізо впливає на сад

18:16

Не витримав критики: власник ресторану почав мститися за негативні відгуки

18:12

Готується масований удар РФ по Україні: почався зліт літаків Ту-22М3

18:11

США почали передачу ліцензій на ракети Patriot для України: коли стартує виробництво

Реклама
17:55

Не відпустила: Лорак з образою заговорила про колишнього

17:39

Путін серйозно занервував та різко збільшив кількість охорони: названа причинаВідео

17:22

Гороскоп Таро на завтра, 16 липня: Тельцю — полегшення, Скорпіону — прогрес

17:20

Чоловік зловив неймовірно рідкісну золоту рибу: трапляється раз у життіВідео

17:01

Щодо активіста Дмитра Перова відкрили виконавчі провадження через невиконання рішення суду, - ЗМІ

16:57

Городник розкрив, що найкраще посадити після часнику: перевірено рокамиВідео

16:43

Долар та євро зірвалися у стрімке піке: новий курс валют на 16 липня

16:43

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

16:42

Сім'я впізнала себе на фото у чужому будинку: дивна знахідка спантеличила всіхВідео

16:38

Російська телеведуча вирішила остаточно попрощатися з РФ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти