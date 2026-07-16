Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні дані

Минулої ночі у столиці пролунала серія потужних вибухів.

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​У двох районах Києва зафіксовано "прильоти" після удару РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС ​

Коротко:

Росія завдала удару по Києву балістичною зброєю, загинули дві людини

Шестеро людей постраждали, трьох госпіталізували

Є влучання у склади та нежитлові будівлі

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Київ із застосуванням балістичної зброї. Станом на ранок відомо, що внаслідок ворожого удару є жертви.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, двоє людей загинули. Постраждали 6 мешканців столиці, серед них - 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували.

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За словами мера, у Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови.

За іншою адресою в Дарницькому районі - "приліт" у нежитлову будівлю.

"У Святошинському, де влучили у складські приміщення, та на Дарниці на території нежитлової забудови - пожежі", - повідомляв вночі Кличко.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Оновлено. У ДСНС повідомили, що в результаті російського обстрілу Києва дві людини загинули. Ще п'ятьох людей поранено, серед них - одну дитину.

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони столиці.

Дарницький район: сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, поряд припаркованих вантажних автомобілях та у складському приміщенні. Пожежу ліквідовано. Двоє людей загинули. Двоє людей отримали трави, серед них – одна дитина.

Святошинський район: внаслідок влучення сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Пожежу локалізовано.

"Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російської агресії. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, в ніч на 14 липня в Києві пролунали вибухи. Армія країни-агресора РФ атакувала столицю балістичними ракетами з північного напрямку. В результаті удару РФ у Києві було зафіксовано пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Потужні вибухи пролунали в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки. Окупанти застосували для удару балістичну зброю з кількох напрямків.

Російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Є загиблі та постраждалі.

Чому тривога через балістику лунає вже після удару: відповідь експерта

Радник міністра оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що Україна отримує інформацію про запуски балістичних ракет від партнерів, головним чином завдяки супутниковому спостереженню.

Проблема в тому, що ракета долітає до Києва всього за 2–4 хвилини. За цей час потрібно отримати дані, обробити їх і оголосити тривогу. Будь-який технічний збій може призвести до затримки оповіщення.

При цьому трапляються й помилкові тривоги: супутники фіксують підготовку до запуску, але сама ракета може так і не стартувати.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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