Українські дрони уразили ангари з винищувачами в Криму: скільки втратила РФ

Попередньо, вже встановлено успішне ураження цілі.

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Ангар, у якому зберігався винищувач, охопив вогонь/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, NASA

Що повідомила СБУ:

Українські дрони атакували аеродром в Криму

Внаслідок атаки уражено ангари з російськими винищувачами

Україна, ймовірно, завдала ворогу збитків на десятки мільйонів доларів

В межах 40-денної операції впливу на країну-агресорку Росію, Служба безпеки України уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили в СБУ, підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка противника. Попередньо відомо, що у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

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Су-30 / Інфографіка: Главред

"Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів США, залежно від комплектації.

"СБУ системно знищує військовий потенціал російських окупантів як на передовій, так і у ворожому тилу. Жодні ангари чи сховища не допоможуть – СБУ дістане ворога всюди", - додали в СБУ.

Як РФ може відреагувати на 40-денну операцію України - думка політолога

Главред писав, що за словами українського політолога Володимира Фесенка, відповіддю Кремля на цю спецоперацію України може бути не лише згода на мирні переговори.

Навіть в ідеальному сценарії, якщо Кремль і погодиться на мирні переговори, то не через 40 днів, а значно пізніше, і відбудеться це не публічно, так, щоб це не виглядало як поступка Росії, і тим більше як поразка.

Операції СБУ - останні новини

Раніше в СБУ підтвердили ураження двох НПЗ в Уфі, які входять до структури "Башнафти" та є важливими елементами російського паливно-енергетичного комплексу. Після ударів на підприємствах спалахнули пожежі.

Нагадаємо, Главред писав, що бійці спецпідрозділу "Альфа" завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське".

Напередодні бійці СБУ уразили пункт управління, розташований у Темрюкському районі Краснодарського краю, який ворог використовував для наведення ракет і безпілотників на територію України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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