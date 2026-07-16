Вибух в Одесі пролунав у День жалоби: перші деталі ракетного удару РФ

Вранці під удар потрапили навчальні заклади. Сьогодні місто оплакує трьох людей, які загинули в Одесі напередодні.

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В Одесі стався вибух після ракетної тривоги / Колаж: "Главред", фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ, скріншот

Коротко:

Росія знову атакувала Одесу вранці 16 липня

Пошкоджено навчальні заклади, деталі уточнюються

Одеса сумує за жертвами попереднього удару

Вранці 16 липня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети в напрямку міста.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, з самого ранку ворог атакував Одесу.

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"Пошкоджено навчальні заклади. Подробиці з’ясовуємо", - написав він.

Лисак також нагадав, що сьогодні в місті оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки.

"Непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія", - додав голова ГВА.

Атаки РФ на Одесу - новини

Як писав Главред, ввечері 14 липня в Одесі пролунали вибухи. У місті зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею було пошкоджено та вибито вікна.

Вранці в середу, 15 липня, в Одесі пролунала серія вибухів. Перед цим монітори повідомляли про рух керованих авіаційних ракет у напрямку міста.

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На жаль, загинули три людини, ще щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна медична допомога. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей

15 липня монітори попереджали, що окупанти готують новий ракетний удар по Україні. Найбільша загроза у разі застосування авіації зберігається для Одеси та інших південних регіонів України.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

"Флеш" попередив про нову тактику ракетних ударів РФ

Країна-агресор Росія має у своєму розпорядженні лише кілька сотень балістичних ракет, а не тисячі. Основну ставку в ударах по Україні вона робить на комплекс "Іскандер". Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Главреду.

За його словами, частина боєприпасів потрапляє на фронт мало не одразу з конвеєра.

"За датами ми бачимо, що з деякими ракетами у них спостерігається дефіцит. Також ми бачимо, що "Шахеди" виробляються й відправляються до нас прямо з заводів. Але якщо говорити про "Іскандери" та С-400, то видно, що запас ракет у них є", - зазначив Бескрестнов.

Масштаби виробництва комплексу "Іскандер", за словами радника, дають змогу Москві планувати одночасні масовані атаки і водночас створюють проблему для системи протиракетної оборони України.

"З такими запасами плюс-мінус 20–30 ракет для атаки на нас - це можливо. Виробництво "Іскандерів" у них становить десь 60–70 ракет на місяць. І, на жаль, Росія виробляє більше "Іскандерів", ніж ми можемо отримати антибалістичних ракет для Patriot. Тому я вважаю, що потрібно розповідати українцям про цю ситуацію. Навіщо жити в ілюзії?" - підкреслив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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