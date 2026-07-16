Харків зазнав масованої атаки дронів РФ: пошкоджено парк, кінотеатр та житлові будинки

Росія завдала масованих ударів по Харкову. З’явилися подробиці ударів по трьох районах міста.

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Харків пережив чергову атаку дронів: куди припали основні удари / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Окупанти атакували Харків дронами

Пошкодження є в Немишлянському та Шевченківському районах

Під удар потрапила територія парку

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Харків - пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку міста летять цілі групи російських безпілотників. В результаті обстрілу дронами в місті пошкоджено будівлі в кількох районах.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, "прильоти" зафіксовано в Київському, Шевченківському та Немишлянському районах.

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За словами Терехова, у Шевченківському районі влучання зафіксовано на території одного з парків. У результаті удару РФ пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти.

"Ще одне влучання сталося на території гаражного кооперативу", - додав він.

У Немишлянському районі, за попередніми даними, внаслідок "прильоту" спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Харків - новини

Як писав Главред, в ніч на 12 липня країна-агресор Росія атакувала Харків "Шахедами". Зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі.

7 липня вдень російські війська цинічно завдали удару по Шевченківському району Харкова. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби, внаслідок чого є загиблий та поранені.

8 липня російські окупанти вбили за допомогою дрона мешканку села Токарівка Друга в Харківській області. Жінка була останньою людиною, яка там залишалася і жила.

Як часто РФ може масовано атакувати Україну

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія не має ракетного ресурсу для щотижневих масових атак на Україну, проте вона продовжуватиме точкові запуски балістичних ракет для чинення тиску на цивільне населення.

За його словами, поодинокі масштабні атаки все ж залишаться можливими, хоча періодичність таких обстрілів істотно зменшиться.

"Час від часу будуть масовані залпи - наприклад, по 20–30 балістичних ракет. Можливо, раз на місяць або раз на кілька тижнів", - зазначив він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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