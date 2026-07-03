СБУ перетворила на попіл винищувачі РФ у Криму: скільки літаків знищено

СБУ вдруге за тижжень уразила ангари з винищувачами на аеродромі "Саки".

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Удар по аеродрому "Саки" / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Ключове:

СБУ вдруге за тиждень атакувала аеродром "Саки"

Уражено сім ангарів з літаками Су-30СМ, Су-30 і Су-24

Знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків

Вдруге за тиждень СБУ атакувала військовий аеродром "Саки" в Криму. Уражено сім ангарів, де перебували російські винищувачі та бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24. Про це повідомила СБУ.

У межах 40-денної операції впливу на Росію, визначеної завданням президента України Володимира Зеленського, українські безпілотники атакували аеродроми "Саки" та "Гвардійське".

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За даними СБУ, на аеродромі "Саки" було уражено сім ангарів для зберігання авіаційної техніки. У них перебували винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24.

"За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.Це вже другий удар СБУ по аеродрому "Саки" за поточний тиждень", - розповіли у відомстві.

Атака на "Гвардійське

Паралельно було завдано удару по аеродрому "Гвардійське, де, за даними СБУ, уражено два ангари. У них зберігалися безпілотники типу "Шахед", а також авіаційне обладнання.

"Військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське" є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку", - пояснили в СБУ.

Су-30 / Інфографіка: Главред

Коментар СБУ

За словами керівника СБУ Євгеній Хмара, подібні операції спрямовані на системне зниження військового потенціалу Росії. Він заявив, що кожна спецоперація українських сил безпеки зменшує можливості противника вести війну.

"Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України", - наголосив Хмара.

Що станеться з росіянами, якщо впаде Кримський міст - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу Збройних сил України Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, що росіяни, які оселилися в окупованому Криму після 2014 року, поки що мають змогу організовано покинути півострів. Але цей період може різко скоротитися, щойно зникне транспортне сполучення через Кримський міст.

Втрата транспортного сполучення, за словами експерта, стане переломним моментом і змінить сам характер того, що відбуватиметься з переселенцями на півострові.

"Причому в даному випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тож у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно залишити Крим", - підкреслив Жданов.

Атаки на Крим у червні 2026 року - останні новини

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що СБУ уразила ангари з російськими винищувачами на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У відомстві повідомили про п’ять влучань безпілотників по ангарах.

Також у ніч на 29 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Красноперекопську, Керчі, Севастополі, Армянську та Феодосії.

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 червня Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі в тимчасово окупованому Криму. Об’єкт використовувався російськими військами для перекидання техніки та забезпечення підрозділів.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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