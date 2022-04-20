Великий наступ ще не почався: битва за Донбас може бути не останньою - Данілов

В РНБО оцінили наступ РФ на Донбасі / Reuters

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив про те, що великий наступ російської армії на Східному фронті ще не почався.

Як підкреслив він в ефірі Радіо НВ, активізація ворога на території Донецької, Луганської та Харківської областей була спробою перевірити на міцність ЗСУ.

Він переконаний в тому, що початок так званого великого наступу РФ - це питання часу.

Секретар РНБО також застеріг від оптимістичних прогнозів, що ця битва за Донбас буде останньою і вирішальною: "Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше говорили, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року".

Він не виключив, що Росія ще може підтягувати в бій нові ресурси і резерви наступні два-чотири тижні, говорить Данілов, спираючись на дані розвідок партнерів: "Ми ні в якому разі не повинні применшувати міцність нашого ворога: велика країна, багато людей, розуму — не зовсім... Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з'являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому говорити, коли вони у них закінчаться, досить складно".

Секретар РНБО також нагадав, що найманці з Лівії та Сирії вже були знищені в місті Попасна Луганської області.

"Загін був знищений повністю. Він був невеликим - приблизно 20-25 осіб. А скільки їх бродить територією Донецької, Луганської областей, яка була частково окупована з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300-500 (людей - ред.): вони фізично більше завезти не можуть, тому що у них там так само йде війна, бойові дії", — додав Данілов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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