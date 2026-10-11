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Понад 6 тисяч "Гераней" у запасі РФ: комбат ЗСУ розкрив план ворога

Руслана Заклінська
11 жовтня 2026, 16:09
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Військовий наголошує, що Україна адаптується до умов війни, а розрахунки Росії можуть не виправдатися.
Понад 6 тисяч 'Гераней' у запасі РФ: комбат ЗСУ розкрив план ворога
Комбат з позивним "Лука" розкрив підступний план Кремля / Колаж: Главред, фото: 3-тя окрема штурмова бригада, УНІАН

Ключові тези комбата:

  • Росія розраховує, що посилення атак дестабілізує ситуацію в Україні
  • РФ сподівається спровокувати хаос і заворушення в Україні
  • Українські військові модернізують дрони-перехоплювачі

Росія продовжує нарощувати виробництво ударних БПЛА "Герань" і може активно застосовувати їх для атак по Україні. Водночас українські військові модернізують дрони-перехоплювачі, щоб ефективніше протидіяти повітряним загрозам. Про це в інтерв’ю Главреду розповів командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія накопичила понад 6 тисяч дронів-камікадзе "Герань". Водночас журналісти The Washington Post повідомляли, що лише протягом серпня російські війська використали 2800 таких реактивних безпілотників.

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За словами Володимира, Росія налагодила масове виробництво "Гераней", тому має значну кількість таких безпілотників і може активно застосовувати їх для ударів по Україні.

"Терор для ворога - один з небагатьох важелів тиску на цивільне населення. Противник думає, що посилення атак дестабілізує ситуацію в Україні, проте помиляється", - зазначив командир.

Він наголосив, що Росія намагається досягти цієї мети з року в рік, однак українське суспільство продовжує адаптуватися до умов війни. Водночас українські військові вдосконалюють дрони-перехоплювачі, щоб ефективніше знищувати російські безпілотники.

Навіщо Росія атакує українські міста

За оцінкою Володимира, головна мета російських ударів - спричинити хаос і вплинути на українське керівництво через терор цивільного населення.

"Росіяни з року в рік шляхом терору цивільного населення намагаються вплинути на наше керівництво. Мовляв, завдамо важкого удару по Києву і почнеться бунт, який призведе до перевороту", - пояснив військовий.

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Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Він додав, що російське керівництво розраховує таким чином змусити Україну ухвалювати вигідні для Москви рішення. На думку командира, ці спроби не принесуть очікуваного результату.

"Вони не розуміють нашого менталітету, не можуть нічого зробити на лінії фронту, тому тероризують великі міста та прагнуть створити хаос. А тим часом країна адаптується до складних реалій життя", - підсумував Володимир.

Які цілі РФ обрала для атак - думка експерта

Росія може найближчими днями повторити масовану атаку на Україну, оскільки має запас ракет та інших засобів ураження щонайменше для двох-трьох подібних ударів. Про це в коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов. За його оцінкою, російська армія накопичувала озброєння протягом місяця.

"Я думаю, що вони можуть повторити це, тому що накопичували ресурси цілий місяць і, в принципі, у них є запас щонайменше на 2-3 таких удари", - зазначив Жданов.

За словами експерта, на підготовку наступної масованої атаки російським військам може знадобитися лише три-чотири доби. Він вважає, що Росія розпочала осінню кампанію ударів по українській енергетиці та цивільній інфраструктурі, тому наступними цілями можуть стати енергетичні об’єкти.

Серед можливих цілей Жданов назвав енергетичну інфраструктуру Київської області, зокрема силову підстанцію, яка забезпечує зв’язок столиці з атомною електростанцією, а також теплові електростанції.

Російські "Герані" - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ інформував про удари по низці важливих військових об’єктів противника. У Генштабі акцентували, що знищено 6 ретрансляторів "Гераней" у Криму.

The Telegraph зафіксував створення полігону для реактивних БПЛА поблизу села Цимбулово в Орловській області та накопичення понад сто літальних апаратів. На супутникових знімках видно 16 пускових установок та понад 100 дронів на відкритому майданчику.

Інститут вивчення війни (ISW) констатував, що Росія вдосконалює реактивні "Герані" для обходу української ППО та концентрації ударів. У звіті також вказано на ризик ударів по енергетиці в зимову кампанію 2026-2027 років та наголошено на потребі дешевих засобів перехоплення.

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Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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