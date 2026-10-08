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Росія знайшла спосіб обходити ППО: в ISW розкрили нову роль "Гераней"

Марія Николишин
8 жовтня 2026, 09:49
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Аналітики прогнозують, що нову схему ударів Кремль застосує проти української енергетики взимку.
Росія знайшла спосіб обходити ППО: в ISW розкрили нову роль 'Гераней'
Росія готує масовані удари по енергетиці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ концентрує удари на меншій кількості цілей
  • Реактивні "Герані" глибше проникають крізь ППО
  • Україні потрібні дешеві засоби перехоплення

Країна-агресор Росія вдосконалює реактивні безпілотники типу "Герань", що дозволяє їй концентрувати удари крилатими та балістичними ракетами на меншій кількості пріоритетних цілей без суттєвого збільшення витрат. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що росіяни зосереджують численні, масові удари безпілотниками та ракетами на обмеженій кількості цілей, замість того, щоб завдавати ракетних ударів по багатьох цілях на ширшому географічному районі. Таким чином вони намагаються придушити локалізовані українські засоби протиповітряної оборони.

відео дня

"Російські реактивні безпілотники "Герань" можуть надійніше проникати через українську протиповітряну оборону на більшій оперативній глибині порівняно зі звичайними безпілотниками "Герань", що частково дозволяє Росії швидко ескалювати та концентрувати пакети ударів крилатими та балістичними ракетами, запущені кількома хвилями проти пріоритетних цілей по всій Україні", - йдеться у звіті.

В ISW вважають, що Росія використає цю нову схему для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

"Росія, ймовірно, має намір використати свою ударну зимову кампанію 2026-2027 років, щоб спробувати зламати моральний дух українців та зробити повсякденне життя в Україні неприйнятним таким чином, щоб Україна капітулювала перед вимогами Росії, хоча ця тактика не спрацювала в минулому і навряд чи спрацює цієї зими", - додають аналітики.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

На їхню думку, у відповідь Україні необхідно розробляти та масштабувати економічно ефективні засоби боротьби з російськими реактивними безпілотниками та малими крилатими ракетами. Це дозволить адаптувати українську систему ППО до нових технологічних змін, які застосовує Росія.

В ISW також наголосили на важливості подальшої західної допомоги Україні у зміцненні протиповітряної оборони.

Зокрема, йдеться про американські системи Patriot, здатні ефективно протидіяти російським балістичним ракетам, а також інші засоби ППО, необхідні для створення багаторівневої та диверсифікованої системи захисту.

Росія знайшла спосіб обходити ППО: в ISW розкрили нову роль 'Гераней'
Patriot / Інфографіка: Главред

Коли може відбутися новий масований удар

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що Росія може найближчим часом повторити масовану атаку на Україну, оскільки має накопичений запас озброєння.

За його оцінкою, російська армія здатна завдати ще кілька подібних ударів завдяки ракетам та іншим засобам ураження, які накопичувалися протягом останнього місяця.

"Я думаю, що вони можуть повторити це, тому що накопичували ресурси цілий місяць і, в принципі, у них є запас щонайменше на 2-3 таких удари. Інтервал для підготовки повторного удару - десь 3-4 доби", - наголосив він.

Росія знайшла спосіб обходити ППО: в ISW розкрили нову роль 'Гераней'
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 жовтня РФ завдала удару по Прилуках Чернігівської області. Всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому багатоповерховому будинку. Станом на ранок 8 жовтня підтверджено загибель 22 осіб, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 особи отримали поранення, у тому числі 7 дітей.

Вдень 7 жовтня Росія атакувала Київ реактивними дронами. В Солом’янському районі через падіння уламків виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. У Дніпровському районі зафіксували падіння уламків неподалік навчального закладу.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що під час чергової масованої атаки на Україну 7 жовтня російські війська задіяли різні типи ракет і безпілотників, намагаючись ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Зокрема, ворог застосував балістичне та крилате озброєння, а "Калібри" запускалися з акваторії Каспійського моря.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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