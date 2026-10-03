Сили оборони уразили важливі об’єкти РФ: під ударом місце запуску БпЛА

Удари припали на об'єкти в Донецькій і Херсонській областях, а також на території Бєлгородської області РФ.

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ЗСУ уразили важливі військові об’єкти окупантів / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Уражено місце зберігання та пуску ударних БпЛА під Донецьком

Під удар потрапив пункт управління на Бєлгородщині РФ

Знищено переправу через річку Мокрі Яли

2 жовтня та в ніч на 3 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей. Системне їх ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України", - йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас у районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські військові вразили пункт управління противника. Там же, у районі Вознесенівки, ударів зазнав склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

На Донеччині під удар потрапила переправа через річку Мокрі Яли в районі Новоочеретуватого.

Ще одна ціль - ремонтна база росіян у районі Громівки на Херсонщині.

"Робота по ключових цілях російського агресора триває", - підсумували у Генштабі.

Коли можливі нові удари по енергетиці РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

За його словами, до кінця 2026 року українська сторона також може почати застосовувати власну балістичну зброю по території РФ.

"Взагалі-то про сюрпризи говорити не варто, бо сюрпризу не вийде. Але те, що ми розробляємо балістичну зброю, відомо. Сподіваюся, що до кінця 2026 року ми почнемо застосовувати власну балістичну зброю на території Росії. Думаю, що ми також зможемо розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ", - сказав він.

"Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари по об’єктах РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, підрозділи Сил оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

28 і 29 вересня у Мангуші Донецької області українські захисники вразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста". Такі комплекси призначені для виявлення повітряних цілей, зокрема тих, що летять на гранично малих висотах, та передачі відповідної інформації засобам протиповітряної оборони.

В ніч на 26 вересня Сили оборони України уразили оптико-механічний завод в Азові Ростовської області РФ, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та російський ЗРГК "Панцирь-С2". Для атаки на підприємство в Азові, за даними СБУ, застосували "Нептуни" та реактивні дрони.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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