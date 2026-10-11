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Україна готова зупинити удари по НПЗ у Росії: Зеленський висунув головну умову

Інна Ковенько
11 жовтня 2026, 12:22
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Володимир Зеленський наголосив, що будь-які кроки для зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.
Україна готова зупинити удари по НПЗ у Росії: Зеленський висунув головну умову
Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ / Колаж: Главред, фото: Скриншот, МНС РФ

Головне із заяв Зеленського:

  • Україна готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо РФ припинить атаки на енергетику
  • За тиждень Росія випустила по Україні близько 1450 авіабомб, 75 ракет і понад 1640 дронів
  • Зеленський повідомив про координацію з партнерами щодо додаткових пакетів ППО та боєприпасів

Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, удари по енергетиці можна припинити вже зараз, однак російський диктатор Володимир Путін не хоче цього робити.

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"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями.", - наголосив глава держави.

Україна готова зупинити удари по НПЗ у Росії: Зеленський висунув головну умову
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Зеленський також повідомив про наслідки останніх російських атак на українські міста. За його словами, вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де внаслідок російського удару загинули 23 людини, серед них - четверо дітей.

Крім того, напередодні російські війська атакували медичний заклад у Харкові. Уночі під ударами опинилися цивільна інфраструктура, житлові будинки та енергетичні об’єкти. Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Слов’янську, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди.

"І це триває постійно. Загалом лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% – реактивні", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна продовжує координувати дії з міжнародними партнерами та готує додаткові оборонні пакети. Насамперед ідеться про засоби протиповітряної оборони та боєприпаси для бойової авіації.

Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля

За словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Нагадаємо,Україна не збирається припиняти удари з великої відстані по російських нафтопереробних заводах попри домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива на світові ринки. Високопоставлений чиновник у Києві наголосив, що рішення, ухвалене у Вашингтоні, не змінює планів української кампанії щодо завдання ударів на великі відстані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії.

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Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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