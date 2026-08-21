ЗСУ рознесли місце запуску ударних БпЛА РФ: у Криму знищено 6 ретрансляторів 'Гераней'

Сили оборони України завдали нових ударів по низці стратегічних об'єктів військ РФ.

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Сили оборони вдарили по низці важливих цілей ворога / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Коротко:

ЗСУ уразили місце зберігання ударних БпЛА ворга

Також уражено 6 ретрансляторів "Гераней" у Криму

Окрім того, уражено склад МТЗ противника

20 серпня та в ніч на 21 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на окупованих територіях.

Серед уражених цілей – місце зберігання та запуску ударних дронів, склад, 2 пункти управління та 6 ретрансляторів "Гераней". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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У районі тимчасово окупованого Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Також у Новосільському в окупованому Криму уражено склад матеріально-технічних засобів російських військ.

Крім того, Сили оборони вдарили по двох пунктах управління противника – у Запорізькому на Донеччині та Кобильному Запорізької області.

Ще 6 цілей було уражено в окупованому Криму. Йдеться про наземні ретранслятори, які забезпечують зв’язок та передачу команд між операторами і ударними БпЛА "Герань" та "Гербера". 2 ретранслятори знищено у Стерегущому, три – в районі Оленівки, ще один – у Чорноморському.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" - наголосили в Генштабі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Коли Україна зможе вдарити по РФ своєю баллістикою

Главред писав, що за словами колишнього очільника МО Михайла Федорова, Україна може отримати можливість завдавати ударів по території Росії власними балістичними ракетами в найближчі три-шість місяців.

Дотепер Україна для ударів углиб російської території переважно використовувала далекобійні безпілотники та крилаті ракети. Однак порівняно з балістичними ракетами така зброя рухається повільніше і після виявлення її легше перехопити.

Балістична ракета FP-9 / Інфографіка: Главред

Удари по цілях РФ - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 21 серпня уразили аеродром "Маринівка" у Волгоградській області країни-агресорки Росії.

Крім того, вранці 21 серпня у Росії було гучно. Адміністративний центр Пермського краю атакували безпілотники. Місцеві мешканці у соцмережах повідомили про серію вибухів. За словами Генштабу, під удар Сил оборони потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Главред раніше повідомляв, що українські сили в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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