РФ розширила парк реактивних дронів: 100 Гераней помітили за 180 км від кордону

Аналітики виявили на полігоні в Орловській області сонячні панелі, які мають забезпечувати об’єкт електроенергією навіть під час відключення електропостачання.

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База дронів в Орловській області РФ / Колаж: Главред, фото: telegraph.co.uk

Про що пише The Telegraph:

РФ розгорнула базу реактивних дронів поблизу села Цимбулово

Супутникові знімки зафіксували 16 пускових установок

Понад 100 БПЛА зберігаються на об’єкті під відкритим небом

Країна-агресор Росія перетворила сільськогосподарські угіддя поблизу села Цимбулово в Орловській області на укомплектований полігон для запуску реактивних безпілотників по Україні - супутникові знімки зафіксували там 16 пускових установок і понад сотню готових до застосування дронів. Об’єкт фактично став центром російської кампанії із застосування реактивних ударних БПЛА, повідомляє The Telegraph.

Темпи будівництва виявилися стрімкими. Перші ознаки активності на полігоні аналітики помітили на початку літа - тоді там з’явилися фундаменти під пускові установки. Ще через місяць спостерігачі нарахували десять змонтованих конструкцій, а до серпня їхня кількість зросла до 16.

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Понад 100 безпілотників зберігалися на території під відкритим небом уже в спорядженому стані. Навколо аналітики виявили й значну кількість сонячних панелей - вони мають забезпечити безперебійну роботу об’єкта навіть у разі відключення електроенергії.

Супутниковий знімок нової бази для запуску реактивних БПЛА росіян в Орловській області / telegraph.co.uk

База для запуску "Гераней" була побудована в короткі терміни / telegraph.co.uk

Найбільший дрон серії розганяється до 600 км/год

Найсерйознішим викликом для української протиповітряної оборони автори матеріалу називають застосування реактивних "Герань-5". Це найбільший апарат лінійки, який запускають саме з села Цимбулово: він несе 90-кілограмову бойову частину на відстань понад 900 кілометрів і розганяється приблизно до 600 кілометрів на годину.

​Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред ​

Звідти ж злітає й попередня модифікація - "Герань-4". Вона менша за розмірами й дещо повільніша, проте її швидкість близько 450 кілометрів на годину також залишається загрозливою для засобів перехоплення.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

За даними видання, на полігоні розміщено одну пускову установку під "Герань-5" і шість - під "Герань-4". Крім того, там збереглися старіші конструкції для "Герань-2" та "Герань-3".

Дані моніторингових груп розходяться

Оцінки структури майданчика розходяться. Український моніторинговий канал Strategic Aviation, чиї супутникові знімки цитували Militarnyi та United24 Media, наводив іншу пропорцію: з 16 установок, змонтованих приблизно за місяць, десять призначені для "Герань-5" і шість - для "Герань-4".

Джерела розходяться й в оцінці віку самого об’єкта. За інформацією Business Insider із посиланням на компанію супутникової розвідки Vantor, будівництво в Цимбулово розпочалося ще у вересні 2024 року, а подовжені 85-метрові напрямні для реактивних апаратів почали зводити наприкінці грудня 2025 року. Довжина таких рейок приблизно втричі перевищує ті, що використовуються для звичайних ударних БПЛА.

Цимбулово - один із двох відомих майданчиків, інфраструктура яких пристосована під нові модифікації "Герані". Друга розташована в окупованому Донецьку. Від українського кордону полігон в Орловській області відділяють приблизно 175–180 кілометрів.

Повітряні атаки РФ - новини

Як писав Главред, винищувачі місії повітряної поліції НАТО знищили безпілотник, який у ніч на 15 вересня порушив повітряний простір Литви - апарат увійшов на територію країни з боку Білорусі. Це перший бойовий перехоплення такого роду в історії країни.

У ніч на 15 вересня в Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. У столиці є влучання у складські приміщення та АЗС. Є постраждалі.

У ніч на 14 вересня російська окупаційна армія атакувала КАБами Ізюм у Харківській області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезпеку авіабомб у Харківській області. У результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.

Вранці 12 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

Країна-агресор Росія може найближчими днями завдати нового масованого удару по Україні, причому під загрозою може опинитися не тільки Київ, а й міста на заході країни - зокрема, Львів та Івано-Франківськ. Про це попередили монітори 14 вересня.

РФ готує нові ракети для ударів по Україні - "Флеш"

У України є близько півроку, щоб створити власні недорогі ракети-перехоплювачі, здатні протистояти новому типу російських малих крилатих ракет. Про це заявив позаштатний радник Президента з технологічних питань, експерт у галузі технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Radio NV.

Логіка супротивника, за словами експерта, ґрунтується на випередженні: у Москві розраховують, що столиця незабаром буде прикрита новим класом засобів ППО, і вже готують те, що зможе обійти ці засоби.

"Росіяни також розуміють, що у нас зараз будуть реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію. Це вже маленькі крилаті дешеві ракети", - зазначив "Флеш".

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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