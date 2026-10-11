Путін поскаржився Трампу на Україну: в ISW розкрили істинну риторику Кремля

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом російський диктатор заявив про незмінність військових цілей РФ.

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Путін звинуватив Україну у зриві переговорів / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези:

Путін звинуватив Україну в зриві мирних переговорів

Москва не запропонувала жодних поступок

Вимоги Кремля рівнозначні капітуляції України

Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з Дональдом Трампом, щоб перекласти на Україну відповідальність за відсутність руху в мирному врегулюванні. При цьому Москва й надалі не демонструє готовності до змістовного діалогу чи бодай мінімальних поступок заради завершення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що деталі розмови оприлюднив помічник глави Кремля Юрій Ушаков. За його версією, Київ атакував російську виборчу інфраструктуру під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, і саме це нібито унеможливило "негайне" відновлення переговорного процесу.

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"Насправді немає жодних доказів того, що Україна завдавала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, а твердження російської сторони про спроби таких атак залишаються безпідставними", - підкреслюють в ISW.

Аналітики заявляють, що схема з перекладанням відповідальності працює на конкретний результат: Кремль вибудовує образ Києва як сторони, що блокує будь-які домовленості.

Водночас на практиці картина протилежна - за весь час контактів російська сторона не висунула жодної зустрічної пропозиції та відкинула компромісні формули, які напрацьовували Вашингтон і Київ.

В ISW додають, що переговорна позиція Росії від початку діалогу з американською адміністрацією не зрушила з місця. Під час розмови з Трампом Путін окремо акцентував, що курс на досягнення всіх заявлених військових завдань - а вони фактично означають капітуляцію України та Заходу - перегляду не підлягає.

"Підтвердження Путіним 9 жовтня незмінності військових цілей Росії свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не готовий прийняти будь-які компромісні мирні пропозиції, якщо вони не передбачають виконання максималістських вимог Росії щодо повної капітуляції України", - йдеться у звіті.

Чи є шанс завершити війну шляхом переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним.

За його словами, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

"Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну", - сказав він.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп поклав на Київ відповідальність за продовження бойових дій і заявив, що вигідніші умови завершення війни Україна могла отримати ще два роки тому.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що Росія готується до тривалого протистояння із Заходом, у якому Україна залишається лише одним із театрів воєнних дій. Риторика Володимира Путіна на форумі "Валдай" свідчить про те, що Кремль не обмежує свої цілі завершенням війни проти України, а налаштовує російське суспільство на затяжну конфронтацію з Європою та іншими західними країнами.

Водночас командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" переконаний, що імперські плани Путіна приречені на провал, а вже навесні стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна. Це буде пов’язано з втратами російської армії, можливим бунтом еліт та далекобійними ударами українських сил.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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