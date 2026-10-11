'Герані' отримали нову систему навігації: 'Флеш' назвав головну загрозу

Безпілотники з оптично-навігаційними системами орієнтуються по знімках місцевості, а тому не реагують на засоби радіоелектронної боротьби.

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РФ знайшла спосіб обходити РЕБ / колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

Дрони РФ орієнтуються по фото місцевості, а не по GPS

Систему знайшли на "Герані-4" і "Герані-5"

Проти таких апаратів не працює РЕБ

Російські ударні дрони переходять на навігацію, проти якої не працюють українські засоби радіоелектронної боротьби: апарати орієнтуються не за супутниковим сигналом, а за зображенням земної поверхні. Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) у своєму Telegram-каналі.

За його словами, принцип дії такої системи простий і не потребує дорогого обладнання чи унікальних даних.

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"У БПЛА умовно завантажуються фотографії місцевості, і дрон орієнтується, порівнюючи фотографії з пам'яті, з зображенням із камери. Причому для базової орієнтації підходять фотографії землі з Google", - пояснив Бескрестнов.

Які апарати вже отримали технологію

На озброєнні армії РФ такі рішення не є експериментом - вони вже стоять на серійних зразках малих безпілотників. Ідеться про "Молнію", V2U та "Ланцет".

Наразі розробка вийшла за межі легких апаратів і з'явилася на машинах, якими Росія б'є по глибокому тилу.

"Нещодавно на ударних БПЛА "Герань-4" і "Герань-5" було виявлено аналогічну систему на основі польотного контролера Сусанін", - додав фахівець.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чому РЕБ не зупинить такі дрони

Ключова проблема для української протиповітряної оборони полягає в тому, що придушувати в такого боєприпасу фактично нічого: він не залежить від зовнішнього сигналу, який можна перебити чи підмінити.

Бескрестнов наголошує, що апарати, які летять за певним зображенням місцевості, не піддаватимуться впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Коли може відбутися новий масований обстріл

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що Росія може найближчим часом повторити масовану атаку на Україну, оскільки має накопичений запас озброєння.

За його оцінкою, російська армія здатна завдати ще кілька подібних ударів завдяки ракетам та іншим засобам ураження, які накопичувалися протягом останнього місяця.

"Я думаю, що вони можуть повторити це, тому що накопичували ресурси цілий місяць і, в принципі, у них є запас щонайменше на 2–3 таких удари. Інтервал для підготовки повторного удару - десь 3–4 доби", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістики, а серед пріоритетних цілей ворога – об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

Крім того, Росія протягом 8 жовтня проводила розвідку західних областей України за допомогою реактивних безпілотників, які були без бойової частини, але з камерами. Мета таких вильотів - обстеження об'єктів для майбутніх обстрілів.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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