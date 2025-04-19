В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

Київ погодиться на припинення вогню, якщо на це піде і Росія.

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План припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook/DonaldTrump

Ключові тези:

У Парижі представники США провели переговори з українською делегацією

Головною темою стало встановлення перемир’я

Наразі Москва висуває неприйнятні умови припинення вогню

Однією з центральних тем переговорів України та США у Парижі стало всеосяжне припинення вогню. На них Київ чітко дав зрозуміти, що угода можлива лише за наявності реальних гарантій безпеки. Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні нагадали, що 17 квітня у Парижі представники США провели переговори з українською делегацією та представниками європейських країн. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав обговорення "дуже змістовним", наголосивши, що Київ очікує чітких гарантій від міжнародних партнерів, зокрема щодо недопущення повторної агресії з боку Росії після встановлення перемир’я.

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Водночас, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що українська сторона порушувала питання гарантій безпеки, але утримався від розкриття деталей.

"Під час переговорів українські представники нагадали американцям про раніше озвучену позицію в Саудівській Аравії: Київ погодиться на припинення вогню, якщо на це піде і Росія. Утім, Москва традиційно висуває неприйнятні умови, спрямовані на послаблення обороноздатності України - зокрема припинення військової допомоги, мобілізації та підготовки військових", - йдеться в повідомленні.

Крім того, один із західних чиновників розповів виданню, що США представили проект концепції моніторингу дотримання перемир’я у разі досягнення домовленості. Однак подробиці наразі не розголошуються.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть досягти повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія вважає нереалістичним припинення вогню в Україні. За його словами, перешкоджає начебто порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що країна-агресор Росія продовжує намагатися звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного Трампом повного припинення вогню.

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Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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