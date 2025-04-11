Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні

Що сказав Алієв:
- Війна в Україні закінчиться після підписання капітуляції однієї зі сторін
- Перспектив для миру між Україною та Росією немає
- Азербайджан стоїть на стороні Києва
Режим припинення вогню дозволить перегрупувати, мобілізувати нові сили і почати війну заново. Натомість лише підписання акту капітуляції однієї зі сторін закінчить війну в Україні.
Як пише Central Asia Media, про це заявив президент Азербайджану Альхам Алієв. За його словами, наразі немає жодних перспектив для встановлення справедливого миру між Україною та країною-агресоркою Росією.
Причиною цього є те, що РФ оголосила тимчасово окуповані території України "своїми" і не планує змінювати свою позицію. Водночас Україна не готова відмовитися від своєї землі. Але в такій ситуації перемир'я, на думку Алієва, не здатне вирішити проблему.
"Як керівник країни, яка пережила дві гарячі війни й період між ними, можу вам сказати, що припинення вогню ніколи не зупиняє війну. Ніколи. Війна не припинялася і в нашому випадку. Це просто тимчасове полегшення для країн", - зазначив він.
Президент Азербайджану також наголосив, що його країна завжди була і є на боці України у питанні цієї повномасштабної війни.
Закінчення війни в Україні - останні новини
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо раніше повідомляв, що питання завершення війни в Україні складається з плану A і плану Б. Доти, доки не буде вирішено перше питання, перехід до другого - неможливий.
Згодом, як писав Главред, Рубіо заявив, що припинення війни в Україні можливе лише за умови згоди всіх учасників конфлікту. Він підкреслив, що умови мають бути прийнятними для кожної зі сторін.
Напередодні стало відомо, що у звіті Міжнародного валютного фонду йшлося про те, що війна в Україні може закінчитися в останні місяці 2025 року. Однак "ризики залишаються винятково високими".
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Хто такий Ільхам Алієв?
Ільхам Алієв - азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року.
Син і наступник Гейдара Алієва - третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 до 2003 року.
Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.
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