Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні

Режим припинення вогню не дасть можливості закінчити війну.

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Тільки остаточний акт капітуляції стане "крапкою" у війні в Україні / Колаж: Главред, фото: 78 ОДШП, x.com/presidentaz

Що сказав Алієв:

Війна в Україні закінчиться після підписання капітуляції однієї зі сторін

Перспектив для миру між Україною та Росією немає

Азербайджан стоїть на стороні Києва

Режим припинення вогню дозволить перегрупувати, мобілізувати нові сили і почати війну заново. Натомість лише підписання акту капітуляції однієї зі сторін закінчить війну в Україні.

Як пише Central Asia Media, про це заявив президент Азербайджану Альхам Алієв. За його словами, наразі немає жодних перспектив для встановлення справедливого миру між Україною та країною-агресоркою Росією.

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Причиною цього є те, що РФ оголосила тимчасово окуповані території України "своїми" і не планує змінювати свою позицію. Водночас Україна не готова відмовитися від своєї землі. Але в такій ситуації перемир'я, на думку Алієва, не здатне вирішити проблему.

"Як керівник країни, яка пережила дві гарячі війни й період між ними, можу вам сказати, що припинення вогню ніколи не зупиняє війну. Ніколи. Війна не припинялася і в нашому випадку. Це просто тимчасове полегшення для країн", - зазначив він.

Президент Азербайджану також наголосив, що його країна завжди була і є на боці України у питанні цієї повномасштабної війни.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо раніше повідомляв, що питання завершення війни в Україні складається з плану A і плану Б. Доти, доки не буде вирішено перше питання, перехід до другого - неможливий.

Згодом, як писав Главред, Рубіо заявив, що припинення війни в Україні можливе лише за умови згоди всіх учасників конфлікту. Він підкреслив, що умови мають бути прийнятними для кожної зі сторін.

Напередодні стало відомо, що у звіті Міжнародного валютного фонду йшлося про те, що війна в Україні може закінчитися в останні місяці 2025 року. Однак "ризики залишаються винятково високими".

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Хто такий Ільхам Алієв? Ільхам Алієв - азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року. Син і наступник Гейдара Алієва - третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 до 2003 року. Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.

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