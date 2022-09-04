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Україна до кінця 2022 року може вийти на кордони 23 лютого, а у 2023-му повернути Крим - Ходжес

4 вересня 2022, 08:50

Російські війська виснажені, проте успіхи ЗСУ залежать від подальшої підтримки Заходу, вважає Бен Ходжес.

ЗСУ, війська РФ
Військам РФ навряд чи вдасться утримати контрнаступ ЗСУ за військової допомоги Заходу - Ходжес / Колаж УНІАН, ВВС США

Армія України може відкинути війська Росії на кордони 23 лютого до кінця поточного року. Російські підрозділи виснажені, не можуть піти в наступ і не зупинять ЗСУ, якщо Захід і надалі підтримуватиме Київ. Вже наступного року українська держава, завдяки політичним і військовим зусиллям, може повернути і Крим. Про це заявив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

В інтерв'ю Хартия 97 він розповів про те, що українські війська мають можливість виходу на кордони 23 лютого у тому випадку, якщо продовжиться військова підтримка з боку Заходу.

За його словами, у окупантів колосальні проблеми з логістикою, їх війська виснажені. У наступ вони піти не можуть. Навряд чи їм вдасться зупинити контрнаступальну операцію України, якщо Київ і надалі підтримуватиме Захід.

"Через страхітливу логістику росіяни виснажені. Вони не можуть забезпечити жодну наступальну операцію. Не думаю, що вони зможуть зупинити рішучий український наступ, якщо Захід підтримуватиме Україну. Вважаю, що до кінця цього року ми побачимо, як російські сили будуть повністю відкинуті до лінії 23 лютого", - пояснив ситуацію Ходжес.

Прогноз генерала базується на тому, що росіяни, при всіх своїх можливостях, поступово втрачають контроль над населеними пунктами, які вони захопили.

"Подумайте про карту: після 6 місяців, з усіма перевагами і всім передбачуваним військовим потенціалом Росії, подивіться на маленьку тонку смужку України, яку вони контролюють. І вона стає все менше. Тому я вважаю цілком правдоподібним, що до кінця цього року Україна відтіснить Росію до лінії 23 лютого", - зазначив він.

Крім того, ветеран війни в Іраку та Афганістані вважає, що Україна зможе повернути собі і окупований Крим. Шлях повернення півострова під політичний контроль Києва – військові та дипломатичні методи.

"Я вірю, що ми побачимо повернення Криму в український суверенітет. Ймовірно, наступного року завдяки військовим і дипломатичним зусиллям. Президент Зеленський сказав: "З Криму все почалося, Кримом все і закінчиться". Думаю, це саме те, у що вірить весь український народ", - підкреслив Бен Ходжес.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на заморозку війни з Росією або підписання нового умовного "Мінська". За його словами, українське суспільство з цим не погодиться. При цьому частина держав західного світу вже закликає "домовлятися" з Путіним на тлі зльоту цін на газ і майбутньої важкої зими.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що контрнаступ ЗСУ триватиме тривалий час. Як пояснив чиновник, військова операція передбачає руйнування тилів і логістики військ Росії по всій лінії фронту. Подоляк підкреслив, що операція українських підрозділів йтиме не тільки на півдні.

Президент Володимир Зеленський 3 вересня розповів, що найзапекліші бої тривають на багатьох ділянках фронту. Зокрема, це південні регіони, Харківська область і Донбас. Гарант додав, що українська артилерія працює, щоб знищити весь ударний арсенал російських окупантів.

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Інші новини:

ЗСУ війська Росії Бен Ходжес новини Криму війна Росії та України
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