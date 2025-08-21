'Шалений антирекорд': Зеленський розкрив подробиці нічної атаки РФ

Росія б'є по цивільних та бізнесу. При цьому Кремль не дає сигнал про готовність до серйозних мирних переговорів.

Росія атакувала цивільні будинки та американське підприємство / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головні тези:

Вночі РФ запустила по Україні 574 дрони та 40 ракет

Ракети вразили американське підприємство на Закарпатті

Москва не демонструє готовності до переговорів

У ніч на 21 серпня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Наразі відомо про 15 людей, які постраждали внаслідок атаки. Деталі розкрив президент України Володимир Зеленський.

"Вночі російська армія встановила один зі своїх шалених антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях", - розповів глава держави.

Крім того, кілька крилатих ракет вдарили по американському підприємству на Закарпатті.

"Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичайні побутові речі, як кавомашини. І це для росіян теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу", - додав Зеленський.

Рятувальники зараз працюють у багатьох інших областях України - від Запорізької до Волинської.

За словами Зеленського, загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударні дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити.

"І цей удар росіяни завдали так, ніби нічого взагалі не змінюється. Начебто немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні переговори і завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, потужні тарифи. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня російські окупанти вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області.

Пізніше стало відомо, що одна з ворожих ракет вдарила по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті. Рятувальники уточнили, що, за попередніми даними, 15 осіб постраждали.

Також цієї ночі РФ масовано атакувала Львів. Унаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами в місті одна людина загинула, двоє - травмовані.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 21 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу.

