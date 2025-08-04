Дрони атакували в РФ важливий об'єкт: що було під прицілом

Пожежа спалахнула на залізничній станції "Арчеда" в місті Фролово Волгоградської області.

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Дрони атакували місто Фролово в РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Вибухи прогриміли над містами Михайлівка та Фролово

Спалахнула пожежа на станції "Арчеда"

Були закриті аеропорти Волгограда і Тамбова

У ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Як пишуть OSINT-аналітики, це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, пожежа спалахнула на залізничній станції "Арчеда" в місті Фролово Волгоградської області. Також вибух було чути над містом Михайлівка.

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У Росавіації повідомили, що закрито аеропорти Волгограда і Тамбова.

Залізнична станція "Арчеда" відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол поставляються ресурси і техніка для підтримки військових операцій.

"Сили оборони продовжують знищувати стратегічну інфраструктуру росіян. Цього разу був атакований важливий залізничний вузол у Фролово, Волгоградської області. Це вже 11 або 12 удар по їхніх залізничних розв'язках", - пише Telegram-канал Exilenova+.

Пізніше губернатор Волгоградської області підтвердив пожежу на станції "Арчеда" після атаки БПЛА.

"Сьогодні вночі силами ППО Міноборони Росії відбито масовану атаку БПЛА на об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області. Постраждалих немає", - заявив він.

Фото: t.me/exilenova_plus

Фото: t.me/exilenova_plus

За словами російського чиновника, в Іловлинському районі внаслідок падіння уламків перебито високовольтний дріт, енергетики проводять роботи з відновлення електропостачання р. п. Іловля та прилеглих населених пунктів.

"У Фроловому вогнеборці ліквідовують загоряння технічної будівлі станції Арчеда, вибито шибки у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала. Для ліквідації нерозірваного БПЛА, розташованого на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів у районі станції Арчеда Фроловського району, працюють сапери. Пошкоджень колій не відмічено", - написав він.

Дивіться відео - Атака дронів на Волгоградську область:

За даними ЗМІ, внаслідок атаки БПЛА спалахнули релейні шафи, що призвело до знеструмлення ділянки залізниці у Волгоградській області.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів на Волгоградську область:

Атаки дронів і вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", що розташований у Краснодарському краї РФ. Першою мішенню стали об'єкти на території цього аеродрому, звідки ворог запускає ударні безпілотники "Шахед" по Україні. Пошкоджено місця зберігання і стартові майданчики дронів.

26 липня у Ставрополі прогриміли вибухи. Безпілотники атакували місцевий радіозавод "Сигнал" у Ставрополі. Цей завод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні країни-агресора РФ.

У селищі Каменоломні Ростовської області країни-агресора Росії в ніч на понеділок, 21 липня, безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.

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