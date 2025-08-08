Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

Пожежа виникла поруч з стратегічно важливим транспортним та інфраструктурним вузлом.

https://glavred.net/war/pozhar-vspyhnul-vozle-moshchnogo-obekta-krym-atakovali-ukrainskie-drony-10688081.html Посилання скопійоване

У Криму зафіксували масштабну пожежу / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/Crimeanwind

Основне:

Крим атакували українські дрони

Внаслідок атаки біля електропідстанції "Титан" виникла пожежа

Чи уражено саму станцію наразі невідомо

У ніч на 8 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникових знімків повідомляє про пожежу в районі важливого об'єкту.

Внаслідок атаки українських дронів вогонь спалахнув біля потужної електропідстанції "Титан" в Армянську. Супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі у цьому районі.

відео дня

"Тут знаходиться електропідстанція 220 кВ "Титан". Чи була вона уражена, невідомо", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що "Титан" знаходиться біля Перекопського валу, який є стратегічно важливим транспортним та інфраструктурним вузлом. Через нього проходять лінії електропередач і логістичні маршрути.

Тому виведення з ладу електропідстанції може мати серйозні наслідки для енергозабезпечення окупаційної армії країни-агресорки Росії та промислових об’єктів Криму.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що кілька днів тому Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки", у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю.

Аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

Раніше з'ясувалося, що у тимчасово окупованому Севастополі на базі зберігання 810-ї бригади морської піхоти розгорнула польовий шпиталь через нестачу місць для надання медичної допомоги.

Напередодні стало відомо, що партизанський рух Атеш здійснив диверсію біля населеного пункту Уварове та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред