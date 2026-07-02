Армія РФ у Криму приречена на розгром: Жданов передрік Путіну неминучу катастрофу

Жоден із тих, хто володів Кримом, не зміг його утримати, коли інша армія розпочинала штурм півострова.

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Олег Жданов вважає, що деокупація Криму позбавить війну будь-якого сенсу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Олег Жданов:

Втрата Криму стане для Володимира Путіна фатальною катастрофою

Географія півострова унеможливлює його тривале утримання

Кремль продовжує демонструвати, що ситуація в Криму залишається стабільною

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що можлива втрата Криму стане для російського диктатора Володимира Путіна фатальним ударом як у політичному, так і в особистому плані. Таку думку він висловив в інтерв’ю Главреду.

За словами Жданова, Путін ще у 2014 році заявляв про намір перетворити Крим на "непотоплюваний авіаносець", проте, як вважає експерт, історія показує, що жодній державі не вдавалося надовго утримати півострів у разі масштабного військового наступу.

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"Ніхто з тих, хто володів Кримом, не міг його утримати, коли починався штурм півострова іншою армією. Така географія Криму, що утримати його неможливо", - зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що в різні історичні періоди Крим переходив під контроль греків, Османської імперії, Російської імперії, більшовиків, німецьких військ і Радянського Союзу. На його думку, незнання історичних закономірностей призводить до стратегічних помилок.

Жданов також вважає, що втрата Криму позбавить російське вторгнення його первісного політичного сенсу. За його словами, саме анексія півострова стала ключовим символом політики Путіна як "збирача земель", а втрата регіону поставить цей образ під сумнів.

"Для Путіна втрата Криму стане фатальною помилкою, яка загрожує не лише політичною, а й фізичною смертю. Адже якщо ми виб’ємо російські війська з Криму, вся ця війна втратить сенс (…) Тому втрата Криму стане для нього катастрофою", - підкреслив військовий експерт.

Крім того, експерт звернув увагу на публічні дії російського керівництва. За його словами, Путін "продовжує робити хорошу міну при поганій грі" і демонструє, що ситуація в Криму залишається стабільною, доручаючи прем’єр-міністру Михайлу Мішустіну вирішити питання з постачанням палива, а голові окупаційної адміністрації Сергію Аксьонову - прискорити підготовку до курортного сезону.

Коментуючи ситуацію в російському військовому керівництві, Жданов заявив, що міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов нібито створив у Генеральному штабі групу генералів, які безпосередньо доповідають йому про становище на фронті, минаючи начальника Генштабу Валерія Герасимова. За словами експерта, Білоусов намагається донести до Путіна реальну ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка, як він стверджує, "далеко не найкраща".

Операція Сил оборони в Криму

Як писав Главред, операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 червня. За його словами, Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент нескінченного затягування бойових дій.

"Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як вона проходить, це повністю підтверджує. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, з’явиться в України, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно створимо умови, за яких Росія буде змушена обрати мир", - заявив президент.

Окупаційна влада Криму ввела надзвичайний стан на тлі ударів України по військових і логістичних об’єктах на півострові. Після перебоїв з електроенергією, паливом та рухом через Керченський міст частина людей почала залишати окупований регіон.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів".

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) вважає, що російський диктатор Володимир Путін до останнього триматиметься за Крим.

За його словами, український півострів є для РФ "головним трофеєм війни", навіть якщо він перебуватиме в режимі "острова".

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кремль не переживе втрату Криму - The Hill

Крим стане вирішальним полем битви у війні Росії проти України. Кінець російської військової присутності на окупованому півострові стрімко наближається. Києву навіть не обов’язково повертати Крим силою - достатньо лише зробити його непридатним для використання російською армією, пише The Hill.

"Кінець Путіна в Криму близький. Крим - вирішальна територія цієї війни. Україні навіть не потрібно його відвойовувати - їй достатньо лише зробити його непридатним для використання російськими військовими. Цей день стрімко наближається", - впевнені військові експерти.

Вони припускають, що боротьба за Крим, найімовірніше, завершиться остаточним руйнуванням Україною Керченського мосту Путіна вартістю 4 мільярди доларів.

"Чи зможе Путін політично пережити втрату Криму на користь України? Ми в цьому сильно сумніваємося", - підсумували автори статті.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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