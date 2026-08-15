Ціни впали на 34% лише за тиждень: популярний продукт дешевшає на очах

Коротко:
- Кавуни в Україні подешевшали до 2-10 грн/кг
- Це на 34% менше, ніж наприкінці минулого тижня
- Зараз ціни на 47% нижчі, ніж у 2025 році
Ціни на кавуни в Україні обвалилися до 2-10 грн/кг, що в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причина - різке зростання пропозиції баштанної продукції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
"Сприятлива погода майже на всій території країни дає змогу господарствам не зупиняти збирання врожаю. Через спеку темпи достигання плодів у полях суттєво прискорилися, тож обсяги, які виходять на ринок одночасно, перевищують поточну спроможність каналів збуту", - йдеться у повідомленні.відео дня
Ще один чинник тиску - стан самої продукції. Посуха в південних областях негативно позначається на якості кавунів, і це додатково штовхає ціни вниз.
Порівняння з торішнім сезоном демонструє масштаб просідання: зараз кавуни в Україні коштують у середньому на 47% дешевше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Аналітики додають, що ціни на кавуни вагою понад 5 кг, найімовірніше, продовжать знижуватися, оскільки фермери прагнутимуть прискорити темпи реалізації та якомога швидше розпродати наявні обсяги.
Чи загрожує Україні дефіцит продуктів
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак країни-агресора Росії.
За його словами, Росія хоче підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності.
"Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках", - наголосив він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, у липні порівняно з червнем цього року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6% і 5,9%) подешевшали яйця та овочі. На 1,3–0,6% знизилися ціни на свинину, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, сало.
В Україні після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає.
Тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени.
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Про джерело: EastFruit
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