Ціни впали на 34% лише за тиждень: популярний продукт дешевшає на очах

Спека прискорила достигання баштанних культур, і надлишок пропозиції обвалив ціни майже вдвічі.

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Ціни на кавуни в Україні стрімко знижуються / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кавуни в Україні подешевшали до 2-10 грн/кг

Це на 34% менше, ніж наприкінці минулого тижня

Зараз ціни на 47% нижчі, ніж у 2025 році

Ціни на кавуни в Україні обвалилися до 2-10 грн/кг, що в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причина - різке зростання пропозиції баштанної продукції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"Сприятлива погода майже на всій території країни дає змогу господарствам не зупиняти збирання врожаю. Через спеку темпи достигання плодів у полях суттєво прискорилися, тож обсяги, які виходять на ринок одночасно, перевищують поточну спроможність каналів збуту", - йдеться у повідомленні. відео дня

Ще один чинник тиску - стан самої продукції. Посуха в південних областях негативно позначається на якості кавунів, і це додатково штовхає ціни вниз.

Порівняння з торішнім сезоном демонструє масштаб просідання: зараз кавуни в Україні коштують у середньому на 47% дешевше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Аналітики додають, що ціни на кавуни вагою понад 5 кг, найімовірніше, продовжать знижуватися, оскільки фермери прагнутимуть прискорити темпи реалізації та якомога швидше розпродати наявні обсяги.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак країни-агресора Росії.

За його словами, Росія хоче підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності.

"Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках", - наголосив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у липні порівняно з червнем цього року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6% і 5,9%) подешевшали яйця та овочі. На 1,3–0,6% знизилися ціни на свинину, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, сало.

В Україні після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає.

Тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени.

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