Померла 26-річна королева краси: що з нею сталося

Коротко:
- Що сталося з королевою краси
- Чим вона прославилася
Путрі Андріані Джуфіча, яка представляла Індонезію на конкурсі "Міс Земля" у 2025 році, померла 14 серпня 2026 року - у день, коли їй мало виповнитися 26 років. Їй було 25.
Цю новину підтвердила організація "Міс Гранд Індонезія" (Miss Grand Indonesia), де Путрі була віце-міс у 2025 році: "З глибоким сумом організація Miss Grand Indonesia сумує з приводу смерті Путрі Андріані Джуфічі... Ви були більше, ніж просто володаркою титулу. Ви були частиною нашої великої родини, прекрасною душею, чия грація, сила та дух торкнулися сердець багатьох", - повідомила GMA News Online
Причинасмерті офіційно не розголошувалася - те, що називають серцевим нападом, судячи з усього, поширюється в соцмережах як неперевірена версія, а не підтверджений факт. Офіційні джерела повідомляють лише, що причина залишається невідомою.
Також варто зазначити, що Путрі була студенткою юридичного факультету, співачкою та захисницею навколишнього середовища, а незадовго до смерті, у червні 2026 року, виступала в ролі судді на конкурсі Miss Culture International. The Free Press JournalThe Free Press Journal.
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Про конкурс: Miss Grand Indonesia
Miss Grand Indonesia - щорічний національний конкурс краси в Індонезії, який проводиться з 2018 року. Переможниці представляють країну на міжнародному конкурсі Miss Grand International.
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