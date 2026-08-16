Туск назвав справжню причину, чому Польща повинна допомагати Україні

Прем'єр Польщі окреслив чотири опори польської безпеки й застеріг, що по кожній із них уже б'ють - і не лише з Москви.

https://glavred.net/world/tusk-nazval-istinnuyu-prichinu-po-kotoroy-polsha-dolzhna-pomogat-ukraine-10788809.html Посилання скопійоване

Туск назвав чотири стовпи безпеки Польщі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

відео дня

Туск заявив, що підтримка України - питання безпеки самої Польщі

Прем'єр назвав чотири стовпи оборони держави

Він згадав про спроби заблокувати проєкт SAFE

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що допомога Україні у війні проти Росії не є послугою Києву - це питання безпеки самої польської держави. Заяву він зробив під час параду в Гдині, повідомляє Slawa TV з посиланням на слова політика.

Глава уряду не заперечує, що двосторонній порядок денний Варшави та Києва містить чимало гострих тем. Але військовий вимір, за його словами, лежить в іншій площині.

"Можна дискутувати про польсько-українські відносини, але ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією - це наша безпека, і ми робимо це для себе, польок і поляків, і ні для кого іншого", - сказав Туск.

Чотири стовпи польської безпеки

Свою модель захисту країни прем'єр звів до чотирьох елементів. Перший - укріплення рубежів з Росією та Білоруссю. Другий - дієві альянси та прагматична зовнішня політика: сюди Туск відніс Східний щит, залученість у безпеку Балтійського моря, оборонні домовленості з Францією й Британією, а також допомогу Києву.

Третій елемент - масштабне фінансування збройних сил. Четвертий - потужна економіка, темпи зростання якої, за твердженням прем'єра, вже перевищують німецькі.

Водночас Туск застеріг, що вся ця конструкція має вразливе місце - і воно розташоване не за кордоном.

"Ці чотири стовпи не будуть ефективними, якщо ті, хто бажає зла польській державі, знайдуть союзників усередині країни. Наша історія - це також історія зради, звичайної дурості та корисливих інтересів", - наголосив прем'єр.

Атаки зсередини та проєкт SAFE

За оцінкою політика, тиск на кожну з опор відбувається безперервно, причому джерело його не обмежується Кремлем. Він окремо згадав про намагання зірвати оборонний проєкт SAFE і розсварити Варшаву з партнерами.

Найгостріше Туск висловився про внутрішньополітичних опонентів, які, на його переконання, переставляють акценти в питанні, хто становить реальну загрозу для країни.

"Ви знаєте ці партії, цих політиків, які хочуть нав'язати полякам погляд, що нашою проблемою є Європа, що нашим ворогом є Україна, а Німеччина - ще більшим. Якось вони забувають про Росію, яка веде війну в Україні", - сказав Туск.

Відносини України та Польщі - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш висунув умови для вступу України до ЄС. Косіняк-Камиш перелічив три вимоги і висловив сумнів у швидкому членстві України в ЄС, зазначивши, що переговорний процес може тривати багато років.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про розгляд питання щодо передачі ракет Patriot і залучення українських експертів до розслідування падіння Х-101. Одна з крилатих ракет Х-101 порушила повітряний простір Польщі і впала приблизно за 50 км від Любліна.

Віцепрезидент партії Тобіаш Бохенський ініціював законопроєкт про депортацію непрацюючих українських чоловіків мобілізаційного віку. За офіційною статистикою 2025 року в Польщі було зареєстровано трохи більше ніж 11 тисяч безробітних українців.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Slawa.tv Slawa.tv - це медіапроект та онлайн-телеканал, присвячений Україні, Польщі та європейській політиці, що входить до складу польського суспільного мовника TVP і фінансується Міністерством закордонних справ Польщі. Редакційна команда висвітлює суспільно-політичні події, хід євроінтеграції України, репортажі з фронту та співпрацю в рамках НАТО. Як зазначено на сайті, основна мета ресурсу - надавати якісну аналітику із залученням українських та польських експертів, сприяючи глибокому розумінню європейських процесів та зміцненню польсько-українського партнерства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред