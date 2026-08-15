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"Нема чим збивати": Світан попередив про головну небезпеку обстрілів РФ

Олексій Тесля
15 серпня 2026, 22:06
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В Україні спостерігається дефіцит ракет для систем ППО, заявив Роман Світан.
Роман Світан
Роман Світан оприлюднив прогноз щодо нових ударів з боку РФ / Колаж: Главред

Головне із заяв Світана:

  • В Україні дефіцит ракет для систем ППО
  • Росія застосовує терористичний підхід - завдає ударів безпосередньо по містах

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував інформацію про дефіцит ракет-перехоплювачів для відбиття масованих обстрілів з боку РФ.

"Частину ракет вони (росіяни, - ред.) вже вдосконалили. Вони маневрують на низхідній частині траєкторії, на так званій термінальній ділянці. Що означає "маневрують"? Вони можуть переміщатися по траєкторії, і тому дуже складно визначити точку зустрічі", - пояснив він в інтерв’ю "Главред".

відео дня

За словами експерта, в Україні дефіцит ракет для систем ППО: "Немає PAC-3 - нічим збивати. Тому практично всі ракети (РФ, - ред.) пройшли".

Він також нагадав, що країна-агресор РФ використовує терористичний підхід - завдає ударів безпосередньо по містах.

"Особливо коли використовуються касетні боєприпаси. Це взагалі нанесення ударів по площі. У чистому вигляді - тероризм. Одна з останніх атак на Київ якраз була суто терористичною, оскільки частина ракет була оснащена касетними боєголовками", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв’ю Романа Світана:

Виробництво Patriot в Україні: розкрито терміни

Після заяви Дональда Трампа про перспективу налагодити в Україні випуск ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot експерти оцінили, скільки часу може знадобитися для реалізації такого проєкту.

На їхню думку, запуск повноцінного виробництва - складне й тривале завдання. Україні необхідно отримати відповідні технології та документацію, підготувати виробничі майданчики, встановити необхідне обладнання, залучити кваліфікованих фахівців і налагодити постачання великої кількості комплектуючих.

Аналітики припускають, що навіть за умови оперативного узгодження всіх ключових питань перші ракети, вироблені безпосередньо в Україні, можуть з’явитися не раніше ніж через рік-два. При цьому завдання залишається особливо актуальним на тлі триваючого збільшення Росією виробництва балістичних ракет для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

/ Главред

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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