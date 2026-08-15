РФ може знищити всі українські ТЕС: військовий дав тривожний прогноз із термінами

Найбільш напруженим періодом для енергосистеми стане кінець осені та початок зими, вважає Андрій Онистрат.

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З’явився прогноз щодо нових масованих обстрілів з боку РФ / Колаж: Главред, фото: МО РФ, УНІАН

Головне із заяв Онистрата:

Захистити ТЕС від масованих атак практично неможливо

Необхідно продумати варіанти автономного енергопостачання

За прогнозом офіцера Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Андрія Оністрата, вже в жовтні–листопаді російські удари можуть призвести до масштабного руйнування української теплової генерації.

Про це військовослужбовець, підприємець і банкір розповів у подкасті Анни Максимчук на YouTube-каналі"Насправді МАХ".

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Оністрат вважає, що надійно захистити теплоелектростанції від масованих атак практично неможливо. Тому, на його думку, населенню необхідно заздалегідь підготуватися до найгіршого варіанту розвитку подій у опалювальний сезон - можливої тривалої відсутності як електроенергії, так і централізованого опалення.

У зв’язку з цим він закликав уже зараз продумати варіанти автономного енергопостачання. Йдеться про придбання генераторів та інверторів, а також про створення необхідного запасу палива. При цьому розраховувати виключно на сонячні панелі взимку, за словами військового, не варто: у період з листопада по січень їхня ефективність істотно знизиться через погодні та сезонні умови.

Найбільш напруженим періодом для енергосистеми та населення Оністрат називає кінець осені та початок зими. Особливо складним, за його оцінкою, може виявитися грудень. Тому він рекомендує ближче до жовтня заздалегідь придбати продукти та інші необхідні товари, сформувавши запас щонайменше на два місяці.

/ Главред

Прогноз нових масованих атак

Колишній глава українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що в найближчій перспективі Україні навряд чи вдасться оперативно вирішити проблему протидії російським балістичним ракетам.

На його думку, Москва має намір робити акцент на масштабі та регулярності ракетних атак. Російське керівництво, як вважає Кулеба, розраховує нарощувати виробництво боєприпасів і за рахунок їхнього масового застосування постійно завдавати ударів по українських містах та критично важливих об’єктах.

"Путін, відповідно, обрав стратегію закидати Україну ракетами. Для цього Росія прагне накопичити якомога більший арсенал, збільшити обсяги виробництва та продовжувати завдавати ударів по містах та інфраструктурі", - заявив екс-міністр.

Кулеба очікує, що російські війська й надалі атакуватимуть територію України. При цьому він не впевнений, що Москві вдасться повністю знищити великі українські міста або перетворити їх на місця, непридатні для нормального життя.

За словами колишнього міністра, українцям у таких умовах залишається зберігати згуртованість, підтримувати одне одного та сподіватися на те, що удари України у відповідь по російській території посилюватимуть економічний і військовий тиск на РФ. Зрештою це, на його думку, може призвести до ситуації, коли російське керівництво виявиться не в змозі продовжувати нинішню стратегію.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

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Про персону: Андрій Оністрат Андрій Оністрат - український військовослужбовець, капітан Збройних сил України, учасник бойових дій. До початку повномасштабного вторгнення Росії був банкіром і підприємцем. Після 24 лютого 2022 року долучився до Сил оборони України.

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