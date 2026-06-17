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"Для росіян починається пекло": Федоров заінтригував заявою про долю Криму

Юрій Берендій
17 червня 2026, 16:32
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Міністр оборони заявив, що масштабне нарощування застосування українських далекобійних безпілотників найближчим часом може фактично ізолювати Крим.
Федоров заінтригував заявою про долю Криму - що сказав / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Михайло Федоров:

  • Масштабні атаки безпілотників невдовзі ізолюють окупований Крим
  • Лише за чотири місяці Україна придбала більше дронів, ніж за весь рік
  • Перерізання логістики РФ прямо зменшує кількість ворожих штурмів

Тимчасово окупований Росією Крим найближчим часом може опинитися в умовах фактичної ізоляції, що здатне спричинити несподівані проблеми для російських військ. Водночас Україна нарощує використання ударних безпілотників для ураження логістики противника.Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

За словами міністра, одним із ключових напрямків роботи стало масштабне нарощування закупівель безпілотних систем. Особливу увагу держава зосередила на дронах на оптоволокні та засобах класу Middle Strike, які вже починають надходити до підрозділів.

відео дня

"По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Більше нічого не можу говорити", — сказав Федоров.

Він зазначив, що лише за чотири місяці вдалося придбати більше безпілотників, ніж за весь попередній рік. Крім того, обсяги контрактування систем Middle Strike вже перевищили минулорічні показники у кілька разів, а закупівлі тривають.

Окремо уряд запустив механізм додаткового фінансування бойових підрозділів, які ефективно застосовують далекобійні безпілотні комплекси. Це дозволяє військовим самостійно швидко закуповувати необхідні засоби та оперативно використовувати їх на фронті.

На думку міністра, така модель посилення військ уже починає впливати на можливості армії РФ забезпечувати свої сили на передовій.

"Ми анонсували логістичний локдаун. Це додаткові прямі кошти підрозділам, які активно використовують Middle Strike. Тобто ми, роблячи закупівлі сотень тисяч Middle Strike, паралельно даємо прямі гроші на підрозділи, які вміють швидко закуповувати і використовувати Middle Strike. Тобто для росіян починається пекло, з яким дуже важко справитися", — наголосив Федоров.

Він також звернув увагу на зв'язок між ураженням шляхів постачання та активністю російських військ. За його словами, чим сильніше порушується забезпечення окупаційних сил, тим складніше їм підтримувати інтенсивність наступальних дій.

"Логістика перерізається, Крим ізолюється, і це відбувається і на сході в тому числі. Є пряма кореляція від того, скільки ми б'ємо по логістиці, до того, скільки штурмових дій", — зазначив він.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Що чекає на Крим - коментар експерта

Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Київ24 заявив, що удари українських сил по мосту поблизу тимчасово окупованого Чонгара на Херсонщині можуть суттєво ускладнити логістику російських військ у Криму та наблизити транспортну кризу для окупаційного угруповання.

За його словами, Чонгарський міст є одним із ключових маршрутів, через які російські війська здійснювали перевезення військових вантажів. Систематичне ураження таких об’єктів поступово обмежує логістичні можливості противника та створює умови для серйозних перебоїв із постачанням.

Селезньов також нагадав про знищення трьох залізничних поромів, які Росія використовувала для транспортування вантажів через Керченську протоку, а також про регулярні удари по Кримському мосту, що додатково ускладнюють забезпечення російських сил на окупованому півострові.

"В будь-якому разі діяльність української армії спрямована на створення транспортного колапсу такого собі транспортного локдауну, вона дається в знаки, я певен в тому, що ми маємо ресурси для того, щоб масштабувати цю діяльність", - скаазв він.

Удари по логістиці Криму - останні новини за темою

Окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що рух зупинено через удари дронів по Чонгарському мосту, який є ключовим для постачання в Крим. Під час атаки було пошкоджено інфраструктуру, і окупанти змушені використовувати альтернативні маршрути через Армянськ та Перекоп, що суттєво ускладнює їхню логістику.

Після повторного удару безпілотників міст у Чонгарі практично виведений з експлуатації, про що заявили представники 1-го окремого штурмового полку ЗСУ. Внаслідок атаки блоковано транспортне сполучення через Чонгарський міст до тимчасово окупованого Криму.

Як раніше повідомляв Главред, нові потужні удари по мостах на півночі Криму заблокували транспортну інфраструктуру та змусили окупантів накопичувати великі колони транспорту. За словами командира Дмитра Філатова, понтонні переправи через пошкоджені мости не можуть забезпечити належне постачання, що ускладнює підготовку противника до наступальних операцій.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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