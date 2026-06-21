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"Усі диктатури руйнуються раптово": Крим стане кінцем путінського режиму — Мадяр

Віталій Кірсанов
21 червня 2026, 14:08
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За словами Мадяра, український півострів є для РФ "головним трофеєм війни", навіть якщо він перебуватиме в режимі "острова".
Крим стане кінцем путінського режиму, вважає Мадяр
Крим стане кінцем путінського режиму, вважає Мадяр / колаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, МАДЯР??

Що сказав Роберт Бровді:

  • Бровді попросив вибачення перед українцями
  • Сьогодні московський Крим "лагає"

Кремль і сам російський диктатор Володимир Путін до останнього триматимуться за тимчасово окупований Крим. Таку думку висловив у Telegram командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, український півострів є для РФ "головним трофеєм війни", навіть якщо він перебуватиме в режимі "острова".

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"При цьому Крим як плацдарм для атак на Україну — це вже військовий абсурд. Далі — повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, тотальне ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун тощо. Годуй, дідо бункерний, дотаціями, але не мрій контролювати, - як було, вже не буде", – підкреслив Мадяр.

Після цього Бровді попросив вибачення перед українцями, які досі перебувають на окупованих територіях, через "постійну тривогу, закриті мости та дороги, шум і стрес". Він порекомендував їм триматися подалі від військових об’єктів.

"Крим покладе Москву – це точка психологічного зриву, голка Кощія-сухоребрика у нас під носом хована. Усі диктатури руйнуються раптово – згадайте будь-який приклад. Сьогодні московський Крим "лагає", — підсумував він.

Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів". Про це він повідомив в інтерв’ю журналісту, блогеру Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

Удари по Криму — новини за темою

Як повідомляв Главред, 21 червня на території Криму було зафіксовано численні вибухи, зокрема в районі порту Керчі. Через загрозу перекриття транспортних шляхів Росія була змушена змінити маршрути в цьому регіоні.

Також раніше повідомлялося, що після ударів по мостах до Криму бензовози супроводжують групи ППО. Систематичні атаки Сил оборони на автомобільну та залізничну інфраструктуру окупантів ускладнили логістику противника на лівому березі Херсонської області та у тимчасово окупованому Криму.

Удари по НПЗ у РФ спричиняють перебої у паливному секторі, особливо в європейській частині країни, де зосереджені найбільші заводи. Михайло Гончар зазначає, що через системні удари вже сьогодні працюють лише близько 45% потужностей.

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Про особу: "Мадяр"

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проектом "Гранум", співзасновник арт-фонду "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом із Робертом Броуді було перекинуто на Харківський напрямок для посилення Волчанського з’єднання.

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