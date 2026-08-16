Понад 600 дронів летіли на Москву вночі: палають гігантські логістичні комплекси

За ніч російська влада нарахувала близько 600 безпілотників.

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Атака на Wildberries/ Колаж: Главред, фото: соцмережі

Коротко:

Дрони вдарили по Коледіно та "Північному Домодєдово"

Горить хаб Wildberries площею понад 200 тис. кв. м

Собянін звітував про понад 100 збитих БпЛА

У ніч проти 16 серпня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на території найбільшого логістичного комплексу Wildberries у Колєдіно та мультимодального комплексу "Північне Домодєдово".

Площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів. Це найбільший логістичний об’єкт компанії, повідомляють моніторингові та OSINT-канали ASTRA та Exilenova+.

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Що відомо про атаку

Атака на Москву та Московську область тривала кілька годин. Мер Москви Сергій Собянін уночі неодноразово заявляв про нібито збиття безпілотників, які прямували в бік столиці РФ.

За словами Собяніна, з вечора 15 серпня до 6:30 ранку 16 серпня в напрямку Московського регіону летіли 600 БпЛА. Російська ППО, як стверджує мер, знищила 201 безпілотник у межах регіону. На місцях падіння уламків, за його словами, працюють екстрені служби

Водночас жителі Московської області публікували кадри наслідків атаки. Зокрема, відео масштабної пожежі з’явилися з Подольська, поблизу якого розташований логістичний комплекс Wildberries у Колєдіно.

OSINT-аналітики ASTRA за кадрами очевидців встановили, що пожежа виникла саме на території найбільшого логістичного центру Wildberries у селі Колєдіно. Йдеться про комплекс на Троїцькій вулиці, площа якого перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

Ще одна пожежа після нічної атаки сталася в районі Домодєдово. За попередніми даними, там горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово".

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Атаки на Росію - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України в ніч на 15 серпня вразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі - ключове підприємство російської космічної галузі, де збирають ракети-носії сімейства "Союз". На них запускали не тільки російські супутники "Рассвет" (аналог Starlink), а й абсолютну більшість інших військових супутників.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "приліт" ракети по підприємству "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - одному з ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.

Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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