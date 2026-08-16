Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Понад 600 дронів летіли на Москву вночі: палають гігантські логістичні комплекси

Інна Ковенько
16 серпня 2026, 08:21
google news Підпишіться
на нас в Google
За ніч російська влада нарахувала близько 600 безпілотників.
Понад 600 дронів летіли на Москву вночі: палають гігантські логістичні комплекси
Атака на Wildberries/ Колаж: Главред, фото: соцмережі

Коротко:

  • Дрони вдарили по Коледіно та "Північному Домодєдово"
  • Горить хаб Wildberries площею понад 200 тис. кв. м
  • Собянін звітував про понад 100 збитих БпЛА

У ніч проти 16 серпня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на території найбільшого логістичного комплексу Wildberries у Колєдіно та мультимодального комплексу "Північне Домодєдово".

Площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів. Це найбільший логістичний об’єкт компанії, повідомляють моніторингові та OSINT-канали ASTRA та Exilenova+.

відео дня

Що відомо про атаку

Атака на Москву та Московську область тривала кілька годин. Мер Москви Сергій Собянін уночі неодноразово заявляв про нібито збиття безпілотників, які прямували в бік столиці РФ.

За словами Собяніна, з вечора 15 серпня до 6:30 ранку 16 серпня в напрямку Московського регіону летіли 600 БпЛА. Російська ППО, як стверджує мер, знищила 201 безпілотник у межах регіону. На місцях падіння уламків, за його словами, працюють екстрені служби

Водночас жителі Московської області публікували кадри наслідків атаки. Зокрема, відео масштабної пожежі з’явилися з Подольська, поблизу якого розташований логістичний комплекс Wildberries у Колєдіно.

OSINT-аналітики ASTRA за кадрами очевидців встановили, що пожежа виникла саме на території найбільшого логістичного центру Wildberries у селі Колєдіно. Йдеться про комплекс на Троїцькій вулиці, площа якого перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

Ще одна пожежа після нічної атаки сталася в районі Домодєдово. За попередніми даними, там горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово".

Чому Wildberries став мішенню?
Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Атаки на Росію - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України в ніч на 15 серпня вразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі - ключове підприємство російської космічної галузі, де збирають ракети-носії сімейства "Союз". На них запускали не тільки російські супутники "Рассвет" (аналог Starlink), а й абсолютну більшість інших військових супутників.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "приліт" ракети по підприємству "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - одному з ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.

Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

Читайте також:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Москва Wildberries
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Туск назвав справжню причину, чому Польща повинна допомагати Україні

Туск назвав справжню причину, чому Польща повинна допомагати Україні

08:51Світ
Понад 600 дронів летіли на Москву вночі: палають гігантські логістичні комплекси

Понад 600 дронів летіли на Москву вночі: палають гігантські логістичні комплекси

08:21Війна
Росія з ночі атакує Київ балістикою та дронами: є постраждалі та масштабні пожежі

Росія з ночі атакує Київ балістикою та дронами: є постраждалі та масштабні пожежі

07:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Померла 26-річна королева краси: що з нею сталося

Померла 26-річна королева краси: що з нею сталося

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

Кілька хвилин - і Wi-Fi почне "літати": що треба зробити з роутером

Кілька хвилин - і Wi-Fi почне "літати": що треба зробити з роутером

Досвідчені господині перед сном посипають віник сіллю: для чого

Досвідчені господині перед сном посипають віник сіллю: для чого

Знову розквітла: Анна Кошмал розповіла, як бути мамою дівчинки

Знову розквітла: Анна Кошмал розповіла, як бути мамою дівчинки

Останні новини

10:18

Наталі Портман, яка перебуває на пізньому терміні вагітності, помітили в Парижі

10:02

Голлівудська актриса таємно стала мамою і з’явилася на публіці з новонародженим

09:57

Знають далеко не всі: як сказати "на углу дома" українською правильно

09:12

РФ цинічно вдарила ракетами та дронами по Кривому Рогу: є загиблий і багато пораненихФото

08:51

Туск назвав справжню причину, чому Польща повинна допомагати Україні

Україні слід готуватися до "чорної зими": Золотарьов – про Patriot і страхи СШАУкраїні слід готуватися до «чорної зими»: Золотарьов – про Patriot і страхи США
08:21

Понад 600 дронів летіли на Москву вночі: палають гігантські логістичні комплекси

08:10

Досвід війни в Україні змінив тактику Ірану: Невзлін попередив про наслідкиПогляд

07:14

Росія з ночі атакує Київ балістикою та дронами: є постраждалі та масштабні пожежіФото

05:30

Чорна смуга добігає кінця: які знаки зодіаку відчують полегшення

Реклама
04:36

Тест на IQ: потрібно знайти чотири відмінності на картинці з фотографом за 7 с

04:04

Яблука пролежать до весни: головне правило збору, про яке знають не всі

03:44

Цибуля в яблучному оцті: закуска, яка буде готова до вечері того ж дняВідео

02:53

Як влітку швидко відмити білі шнурки і підошву взуття - простий спосіб

01:05

"Останні часи": названо ознаки наближення кінця світу, що лякають

15 серпня, субота
23:12

РФ може розпочати новий наступ і посилити удари: у NYT назвали терміни

22:38

Популярна співачка зізналася, що ледь не померла під час важкої хвороби

22:31

Китайський гороскоп на 17–23 серпня: Мавпам — прорив, Бикам — піднесення

22:23

Росія готує масований удар по Україні: які ймовірні цілі та терміни атаки

22:13

Надіслала тіло у сміттєвому мішку: мати Яніса Тімми зробила зізнання щодо Седокової

22:06

"Нема чим збивати": Світан попередив про головну небезпеку обстрілів РФВідео

Реклама
22:02

Навіщо перевертати та кутати банки з закрутками: важливе пояснення

21:32

РФ може знищити всі українські ТЕС: військовий дав тривожний прогноз із термінами

21:32

Сонячний вітер наближається до Землі: коли чекати на потужний удар

21:20

Зелений перець швидко почервоніє: як пришвидшити дозрівання у серпніВідео

21:00

Навіщо класти серветку на підлогу біля раковини: хитрий кухонний трюк

20:29

Хліб буде м’яким тижнями: простий фокус на кухні збереже свіжість буханцяВідео

20:15

Спека набирає обертів: коли температура в Україні підскочить до +32 градусів

19:36

Навіщо заморожувати лушпиння картоплі: хитрий секрет, який знають одиниці

19:35

Установки Patriot порожні: у FT розкрили сумні деталі масованих обстрілів

19:27

Про дорогу хімію можна забути: чим відмити лобове скло авто до блискуВідео

19:24

Мрії стануть реальністю: життя яких трьох знаків зодіаку кардинально зміниться

19:10

Україна більше не оприлюднюватиме дані про ракетні атаки: Коваленко пояснив це рішенняПогляд

18:51

Лукашенко назвав українців "бідолахами" і видав нову заяву про війнуВідео

18:37

Туреччина дала згоду: у РФ істерять через постачання зброї США до України

18:32

Що категорично заборонено робити у церковні свята: головні застереження

18:23

Контроль за бронюванням посилиться: кого зачеплять нові перевірки

17:54

Любовний гороскоп на 17–23 серпня: Тельців чекає затишок, а Риб — нова романтика

17:50

Не "суєвірний": як правильно назвати людину, яка вірить у прикметиВідео

17:35

Банани пролежать на два тижні довше: розкрито елементарний секретВідео

17:34

Ціни впали на 34% лише за тиждень: популярний продукт дешевшає на очах

Реклама
17:29

Гороскоп Таро на 17–23 серпня: Тельців чекає компроміс, а Дів — щастя

17:24

"Перший - без мами": Подкопаєва розчулила зверненням до особливої ​​людини

16:58

Алсу вперше після розлучення роздяглась та опублікувала фото: як вона виглядає

16:55

Ліцензія на ракети для Patriot не вирішить проблему ППО: що чекає Україну взимку

16:39

Чи варто мити рис перед приготуванням: коли це зіпсує вашу страву

16:36

Потужні удари по цілях РФ: підірвано ЗРК, склади та пункти управління ворога

16:28

Легкий верхній одяг на осінь 2026: як модно зустріти похолоданняВідео

16:19

Гороскоп Таро на завтра, 16 серпня: Тельцям — рухатися далі, Скорпіону — вперед

16:01

Кілька хвилин - і Wi-Fi почне "літати": що треба зробити з роутеромВідео

15:59

РФ випустила близько 10 ракет по Кропивницькому та Кривому Рогу: що відомо

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти