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Путін може вдатися до серйозної ескалації на тлі ударів по Криму - The Telegraph

Дар'я Пшеничник
29 червня 2026, 11:06
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Журналісти наголошують, що лідери НАТО мають виробити чітку стратегію протидії новому витку російської агресії.
Путін може вдатися до серйозної ескалації на тлі ударів по Криму - The Telegraph
Українські удари по Криму можуть підштовхнути Путіна до ескалації / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 ОМБр

Головне з новини:

відео дня
  • Удари по Криму заганяють Путіна у пастку
  • Кремль втрачає інформаційний контроль над війною
  • НАТО готується до можливої радикальної ескалації

Систематичне знищення російської військової, логістичної та енергетичної інфраструктури в окупованому Криму змушує Москву втрачати контроль над ситуацією. Проте ефективна стратегія України водночас підвищує ставки: опинившись у кутку, Володимир Путін може зважитися на непередбачувані та вкрай ризиковані кроки. Про це попереджає британське видання The Telegraph.

Історичне "зелене світло" та зміна правил гри

Історично Крим завжди був ареною жорсткого протистояння Росії із Заходом та сусідами. У 2014 році, анексувавши півострів, Москва практично безперешкодно закріпила свій контроль. Тодішня м'яка реакція НАТО - обмеження лише санкціями та політичним занепокоєнням - створила у Кремля ілюзію, що загарбання чужих територій минеться без серйозних наслідків.

Проте повномасштабне вторгнення повністю переписало ці правила. Сьогодні Україна методично перетворює Крим на пастку для окупантів. Масовані атаки безпілотників та далекобійної зброї настільки паралізували військову машину РФ на півострові, що окупаційна влада була змушена запровадити режим надзвичайного стану.

Тріщини в пропаганді та загроза "ядерного блефу"

Для Києва та його союзників палаючі військові об'єкти в Криму - це чіткий доказ ефективності української армії. Проте аналітики The Telegraph акцентують на іншому: як на власне безсилля відреагує Кремль.

Путін стрімко втрачає контроль над внутрішнім інформаційним простором. Російські ППО вже не здатні приховати прильоти дронів по нафтобазах та військових заводах углиб самої Росії, зокрема й у великих містах. Пояснювати населенню, що "все йде за планом", стає неможливо.

Аналітики побоюються, що через кризу на фронті та репутаційні втрати Путін може вдатися до радикальної ескалації. Серед імовірних сценаріїв - не лише килимові обстріли Києва, а й пряма погроза застосування тактичної ядерної зброї.

Виклик для НАТО та Дональда Трампа

Ситуація вимагає від Заходу максимальної зібраності та готовності до найгіршого. Попереду - саміт Альянсу в Анкарі, який відбудеться вже наступного місяця.

Журналісти наголошують, що лідери НАТО мають виробити чітку стратегію протидії новому витку російської агресії. І цей іспит на міцність стосується абсолютно всіх лідерів - включно з Дональдом Трампом, якому доведеться реагувати на непередбачувані кроки Москви в умовах, коли старі правила стримування більше не діють.

Що відомо про нові удари по Криму: заява командувача НГУ

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко повідомив, що українські Сили оборони мають намір і надалі посилювати атаки на логістичну інфраструктуру російських військ, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, дедалі важливішу роль у таких операціях відіграють підрозділи безпілотних систем, які активно діють у глибині тилу противника. Півненко зазначив, що Нацгвардія збільшує кількість операторів дронів, задіяних у цих завданнях, а також вдосконалює можливості з виявлення та ураження військових цілей.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів - тим ефективніше ми будемо діяти", - заявив він в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Путін може вдатися до серйозної ескалації на тлі ударів по Криму - The Telegraph
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Атаки на Крим у червні 2026 року - новини за темою

Як писав Главред, 20 червня було завдано удару по Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Імовірно, було уражено паливний резервуар. Через супутні удари по газорозподільних станціях та енергомережах окупаційна влада була змушена запровадити графіки відключення світла в Севастополі, Ялті, Джанкої та Алушті.

У ніч на 22 червня в Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Місцеві мешканці повідомляли про тривалу детонацію. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи знову лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електропідстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

У ніч на 25 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів. Місцеві жителі стверджують, що БПЛА летіли з усіх боків. Було гучно в Сімферополі, Севастополі, Армянську, Євпаторії, Ялті. Під удар, ймовірно, потрапила енергетична інфраструктура Сімферополя та Севастополя.

26 червня стало відомо, що на території Криму та в Севастополі окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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