Роками працював на РФ: У Києві затримали "ексміністра енергетики Криму"

Одразу після анексії Криму у 2014 році фігурант отримав громадянство РФ та запропонував окупантам свою допомогу.

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У Києві затримали окупаційного "міністра енергетики Криму" / Колаж: Главред, фото: СБУ

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СБУ затримала окупаційного "ексміністра" енергетики Криму

Після окупації Криму фігурант оформив російське громадянство і допомагав окупантам

Затримали фігуранта в Києві, куди він приїхав для вирішення особистих справ

У вівторок, 30 червня, Служба безпеки України затримала колишнього окупаційного "міністра енергетики Криму" у Києві.

Його підозрюють у співпраці з РФ та сприянні встановленню контролю над енергетичною інфраструктурою півострова, повідомляють в СБУ.

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У СБУ не називають прізвище затриманого. Водночас, за даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, йдеться про Колобова Сергія Івановича.

За даними відомства, фактично одразу після анексії Криму у 2014 році він отримав російське громадянство та запропонував окупантам свою допомогу. Згодом його призначили так званим "міністром палива та енергетики Республіки Крим".

Зазначається, що перебуваючи на цій посаді, фігурант допомагав окупаційній адміністрації РФ встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова.

Йдеться, зокрема, про:

Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі,

Таврійську ТЕС,

мережу сонячних і вітрових електростанцій,

газогони та газокомпресорні станції,

нафтобази й нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

У Києві затримали окупаційного "міністра енергетики Криму" / Фото: СБУ

Також, за версією слідства, протягом двох років після призначення фігурант займався інтеграцією та "перереєстрацією" кримських енергоактивів за російським законодавством.

Крім того, після завершення роботи в окупаційному уряді він продовжив діяти в інтересах Кремля та очолював кілька компаній видобувної промисловості.

Правоохоронці затримали фігуранта в Києві, куди він прибув для вирішення особистих справ.

Під час обшуків у нього вилучили:

російські паспорти,

банківські картки,

документи, які підтверджують співпрацю з РФ.

У Києві затримали окупаційного "міністра енергетики Криму" / Фото: СБУ

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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