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Лукашенко назвав українців "бідолахами" і видав нову заяву про війну

Руслана Заклінська
15 серпня 2026, 18:51
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Самопроголошений президент Білорусі вкотре відхрестився від участі у війні проти України та заговорив про "відкритий" кордон.
Лукашенко назвав українців 'бідолахами' і видав нову заяву про війну
Лукашенко заперечив участь Білорусі у війні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Що сказав Лукашенко:

  • Лукашенко назвав українців "бідолахами"
  • Мінськ нібито не хоче ні з ким воювати
  • Лукашенко назвав політику Мінська "миролюбною"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заперечив роль своєї країни у війні проти України та назвав українців "бідолахами". Про це він заявив під час відкриття фестивалю "Зов Полісся", передає NEXTA.

Лукашенко заявив, що Мінськ нібито проводить "миролюбиву політику" і не хоче воювати ні з росіянами, ні з українцями. За його словами, Білорусь нібито "аж ніяк не агресор", попри те, що у 2022 році саме з білоруської території російські війська почали наступ на північ України.

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"Ми будемо робити все для того, щоб був мир. Ніякі ми не агресори. Ми не хочемо воювати ні з росіянами, ні з українцями", - цинічно заявив Лукашенко.

Він також згадав про українців, які до початку повномасштабної війни нібито приходили до Білорусі збирати ягоди. За словами Лукашенка, навіть після початку вторгнення Мінськ нібито не закрив кордон для українців, які хочуть збирати дикороси у прикордонних районах.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Лукашенко також поскаржився, що Білорусь називають "соагресором", і заявив, що країна нібито продовжує відкривати кордони та робити все заради миру.

При цьому саме з території Білорусі у лютому 2022 року російські війська розпочали наступ на північ України. Також неодноразово росіяни з території Білорусів завдавали ударів по Україні та запускали БПЛА.

Дивіться відео із заявою Лукашенка:

Лукашенко назвав українців 'бідолахами' і видав нову заяву про війну
Виступ Лукашенка / Фото: скріншот

Чому Лукашенко відключив ретранслятори - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявив, що рішення Білорусі відключити ретранслятори, які допомагали російським дронам завдавати ударів по Україні, може свідчити про посилення позицій Києва у відносинах із Мінськом.

"Судячи зі заяви Зеленського про те, що ретранслятори для російських дронів відключені, він домігся свого. Тепер Лукашенко, загалом, у нас на короткому повідку", - зазначив Жданов.

На думку експерта, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на відміну від російського диктатора Володимира Путіна тверезіше оцінює можливі наслідки протистояння з Україною.

"Незважаючи на обурення Лаврова, який кричав, що, мовляв, тільки спробуйте зачепити ретранслятори, ці ретранслятори вимкнені. Тобто слова Лаврова не вплинули на рішення Лукашенка", - наголосив він.

Білорусь і війна в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у черпні Лукашенко заявив, що представники президента Зеленського відвідували Мінськ. За його словами, сторони обговорювали питання безпеки і подальніх відносин України та Білорусі.

Командувач Сил спеціальних операцій Олександр Ільюкевич повідомив про формування нового військового підрозділу поблизу кордону з Україною. Бригада буде дислокована поблизу Гомеля приблизно за 40 кілометрів від кордону.

Крім цього, Лукашенко висловив думку, що повномасштабна війна нібито має внутрішні причини, зокрема корупцію та зловживання. 7 серпня в Вілейському районі він наголошував на праці і добробуті як запобіжниках війни і при цьому не згадав про відповідальність Росії.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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