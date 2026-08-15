Алсу вперше після розлучення роздяглась та опублікувала фото: як вона виглядає

Російська співачка Алсу після розлучення буквально розквітла і перестала ховатися за закритими сукнями.

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Співачка Алсу досі "застрягла" у процесі розлучення з Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Коротко:

Як виглядає Алсу без одягу

Що з нею сталося після розлучення з Абрамовим

Розлучена російська співачка Алсу, яка мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, вперше за все своє публічне життя опублікувала фото в купальнику.

Відповідним дописом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка Алсу вперше з'явилася в купальнику / Фото Instagram/alsou

Як відомо, артистка є мусульманкою і ніколи раніше не публікувала настільки "відвертих" фото. Крім того, вона поводилася більш ніж скромно, перебуваючи у шлюбі з російським бізнесменом Яном Абрамовим.

Співачка Алсу вперше з'явилася в купальнику / Фото Instagram/alsou

Після того, як Абрамова спіймали на зраді з російською блогеркою Анастасією Решететовою, Алсу розлучилася з бізнесменом і живе своїм найкращим життям.

Співачка Алсу вперше з’явилася в купальнику / Фото Instagram/alsou

Співачка Алсу вперше з'явилася в купальнику / Фото Instagram/alsou

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Про особу: Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома під псевдонімом Алсу. За даними Вікіпедії, вона - заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артистка ЮНЕСКО в ім’я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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