Алсу вперше після розлучення роздяглась та опублікувала фото: як вона виглядає

Коротко:
- Як виглядає Алсу без одягу
- Що з нею сталося після розлучення з Абрамовим
Розлучена російська співачка Алсу, яка мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, вперше за все своє публічне життя опублікувала фото в купальнику.
Відповідним дописом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, артистка є мусульманкою і ніколи раніше не публікувала настільки "відвертих" фото. Крім того, вона поводилася більш ніж скромно, перебуваючи у шлюбі з російським бізнесменом Яном Абрамовим.
Після того, як Абрамова спіймали на зраді з російською блогеркою Анастасією Решететовою, Алсу розлучилася з бізнесменом і живе своїм найкращим життям.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що Брюс Вілліс несподівано з'явився на весіллі дочки Таллули, яка вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Видання Vogue опублікувало ексклюзивні весільні знімки, підтвердивши, що 71-річний артист особисто був присутній на церемонії.
Раніше також відома українська актриса Анна Кошмал опублікувала допис, у якому підбила підсумки цілого періоду свого життя, пов’язаного з появою в ньому доньки, яку вона жартома називає Фіфі.
Вас також може зацікавити:
- У співачки Алсу горе в родині: що сталося
- Несподівано: коханка чоловіка Алсу заговорила про вагітність
- "Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося
Про особу: Алсу
Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома під псевдонімом Алсу. За даними Вікіпедії, вона - заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артистка ЮНЕСКО в ім’я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред