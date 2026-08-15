Знову розквітла: Анна Кошмал розповіла, як бути мамою дівчинки

Вона зазначила, що завдяки новому досвіду набула більшої впевненості в собі та внутрішнього спокою.

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Анна Кошмал розповіла про доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

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Анна Кошмал поділилася особистими змінами

Актриса називала себе "мамою хлопчика", але отримала новий досвід

Відома українська актриса Анна Кошмал опублікувала допис, у якому підбила підсумки цілого періоду свого життя, пов’язаного з народженням доньки, яку вона жартома називає Фіфі.

На фотографіях - сама героїня, яка розташувалася в кріслі на терасі серед зелені саду, написала актриса в Instagram.

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Анна Кошмал розповіла про доньку / Фото Instagram/smorkovkin

Вона зізналася, що спочатку сумнівалася в собі, адже звикла бути мамою хлопчика, а новий досвід виявився зовсім іншим.

"Поява Фіфі стала для мене великим, прекрасним і насиченим етапом у моєму житті. Я постійно думала: як я впораюся з дівчинкою, адже я мама хлопчика, а це зовсім інший досвід, а так хотілося просто пройти вже протоптаною стежкою", - написала блогерка.

Що змінилося в житті актриси

За словами Кошмал, саме цей новий досвід допоміг їй розкритися заново. Вона відзначила зростання внутрішньої впевненості та появу нових сил.

"Але разом із цією дівчинкою я знову розквітла, набагато сильніше відчула власну цінність, відкрила в собі нові сили, відмовилася від руйнівного, побачила, куди йду і де насправді хотіла б опинитися, авторитетів значно поменшало, а любові стало більше", - поділилася героїня.

Раніше Анна Кошмал вперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

Завершуючи допис, блогерка підкреслила, що для неї офіційно закінчився певний етап - період, який вона назвала "боротьбою з вітряками".

"Офіційно період „боротьби з вітряками" закінчився. Далі лише те, що наповнює, надихає, вчить, допомагає зростати. Вдячна", - підсумувала Smorkovkina.

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Про особу: Анна Кошмал Анна Кошмал - українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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