Популярна співачка зізналася, що ледь не померла під час важкої хвороби

Коротко:
- Що сталося з Кортні Лав
- Що вона сама розповіла
Популярнарок-співачка Кортні Лав розповіла про страшний період у своєму житті, який кілька років приховувала від публіки.
Як пише Page Six, 62-річна рок-музикантка зізналася, що у 2019 році зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров’ям і в якийсь момент лікарі попередили її, що вона може померти.
У новому відео, опублікованому в соцмережах, вдова Курта Кобейна згадала, наскільки важким був її стан. За словами Лав, її організм буквально "вибухнув": вона неодноразово потрапляла до лікарень, різко схудла та втратила волосся.
При цьому артистка не стала розкривати точний діагноз. Вона лише розповіла, що лікарі не давали оптимістичних прогнозів і попереджали її про можливий летальний результат.
Однак Кортні Лав відмовлялася вірити в те, що вмирає. Вона пов’язала таку реакцію зі своїм дитинством і звичкою сумніватися в словах дорослих та авторитетних людей. Незважаючи на лякаючі прогнози лікарів, співачці вдалося одужати.
"Я якимось чином одужала. Зараз я здорова, і це приголомшливо", - розповіла Лав.
Про пережиту кризу співачка воліла не говорити публічно. За її словами, вона не розповідала шанувальникам про хворобу в той період, тому подробиці її стану стали відомі лише через роки.
Хвороба вплинула на новий альбом Кортні Лав
Складний період виявився тісно пов’язаний і з роботою Лав над новою музикою. Артистка повідомила, що її довгоочікуваний альбом уже завершено. За словами співачки, під час хвороби вона сприймала цей альбом як роботу, яка цілком може виявитися останньою в її житті.
Тепер Лав має намір повернутися до активної музичної кар’єри. Вона зізналася, що хоче знову виступати та вирушити в тур.
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Про особу: Кортні Лав
Кортні Лав - американська акторка, рок-співачка, авторка пісень, вокалістка та гітаристка рок-гурту Hole. Вдова лідера гурту Nirvana Курта Кобейна.
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