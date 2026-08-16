Наталі Портман, яка перебуває на пізньому терміні вагітності, помітили в Парижі

Наталі Портман прогулялася Парижем зі своїм партнером і потрапила в об'єктиви папараці.

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Наталі Портман здалася вагітною під час прогулянки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як виглядала актриса

З ким вона прогулювалася Парижем

Популярна голлівудська актриса Наталі Портман, яка готується стати мамою втретє, потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки в Парижі.

Як пише justjared.com, актриса провела день разом зі своїм партнером - французьким музикантом Тангі Дестаблем.

відео дня

Зірка "Чорного лебедя" виглядала розслаблено й невимушено: вона обрала повсякденний образ і не приховувала помітно округлий живіт. Пара спокійно прогулювалася містом, насолоджуючись часом разом без зайвої уваги.

Раніше Наталі Портман показала вагітний животик / Скріншот Instagram/ natalieportman

Про вагітність Портман стало відомо ще навесні - у квітні актриса офіційно підтвердила, що чекає на дитину від Дестабле. Для пари це буде перша спільна дитина.

Переглянути фото вагітної Портман можна тут

При цьому у актриси вже є двоє дітей - син Алеф і донька Амалія від шлюбу з хореографом Бенжаменом Мільп’є, з яким вона розлучилася у 2024 році.

Портман і Дестабль почали зустрічатися після розлучення актриси і зараз мешкають у Франції. Вони рідко з’являються разом на публіці, тому нова прогулянка в Парижі стала рідкісним виходом пари.

Наталі Портман незабаром стане мамою втретє / ua.depositphotos.com

Незважаючи на підвищений інтерес, актриса, як і раніше, намагається тримати особисте життя в таємниці й не ділиться подробицями вагітності. Однак, судячи з останніх фото, вона перебуває вже на пізньому терміні й готується до майбутнього поповнення в родині.

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Про Наталі Портман? Наталі Портман - американська актриса театру та кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка та продюсерка. Лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє"Вікіпедія".

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