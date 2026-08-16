РФ цинічно вдарила ракетами та дронами по Кривому Рогу: є загиблий і багато поранених

На одному з промислових підприємств триває розбір завалів.

https://glavred.net/ukraine/rf-cinichno-udarila-ballistikoy-i-dronami-po-krivomu-rogu-est-pogibshiy-i-mnogo-ranenyh-10788812.html Посилання скопійоване

Атака РФ на Кривий Ріг / Колаж: Главред, фото: ОВА, ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Кривий Ріг ракетами та дронами

Під ударом опинилися два промислові підприємства та житлові будинки

Є загиблий і щонайменше 13 поранених, триває розбір завалів

У ніч на 16 серпня російські війська завдали комбінованого нудару по Кривому Рогу та району.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 13 дістали поранень. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

відео дня

Зазначається, що під ударом опинилися два промислові підприємства.

"Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 13. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка. 10 людей госпіталізовані у стані середньої тякжкості. Інші постраждалі проходять обстеження", - зазначив він.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, із 13 постраждалих 11 людей госпіталізували. Наразі у лікарнях міста залишаються п’ятеро поранених, один із них - 48-річний чоловік - у тяжкому стані.

На місцях ударів виникли пожежі, які вже вдалося загасити. Водночас на одному з промислових підприємств триває розбір завалів.

"На місці ударів виникли пожежі, наразі вже погашені. Але на промисловому підприємстві продовжується розбір завалів. Можливі ще погані новини...", - зазначив Вілкул.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 12 багатоквартирних будинків у Металургійному районі Кривого Рогу. Для допомоги мешканцям у найближчій школі розгорнули штаб. Там можна отримати будівельні матеріали та подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

Крім того, за словами Ганжі, протягом ночі ворог понад 20 разів атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

У Широківській та Грушівській громадах Криворізького району внаслідок обстрілів виникли пожежі.

Також під ударом опинилася Нікопольщина. Російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади.

Там пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок і приватна оселя. Постраждав 55-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Звідки РФ атакує Україну ракетами / Інфографіка: Главред

До яких наслідків можуть призвести удари РФ взимку - думка експерта

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив ризики, з якими Україна може зіткнутися під час нового зимового сезону. За його словами, найбільш серйозні проблеми можуть виникнути не стільки з електроенергією, скільки з водопостачанням, водовідведенням і теплопостачанням.

"Без електроенергії ми навряд чи залишимося надовго. У нас працюють системи, особливо атомна генерація. А ось з водою можуть виникнути серйозні проблеми – і з водопостачанням, і з водовідведенням, і з теплопостачанням", - зазначив Світан в інтерв’ю Главреду.

Експерт наголосив, що саме електроенергія, тепло та вода можуть стати трьома головними викликами для України взимку. Водночас із забезпеченням населення паливом, їжею та одягом, на його думку, ситуація є менш критичною, оскільки ці ресурси можна доставляти різними шляхами.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.Унаслідок ворожого удару виникли пожежі та зафіксовано руйнування. За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки постраждали троє Як писав Главред, що протягом найближчих 24 годин країна-агресор Росія може масовано атакувати Київ та область. Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що ціллю атаки можуть стати великі склади з продуктами та товарами.

Раніше повідолялося, що в ніч на суботу, 15 серпня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред