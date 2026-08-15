Туреччина дала згоду: у РФ істерять через постачання зброї США до України

Представниця МЗС РФ пригрозила, що нові поставки зброї в Україну завдадуть серйозної шкоди відносинам Росії зі США та Туреччиною.

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У РФ обурюються через позицію США та Туреччини щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, УНІАН

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У РФ обурюються через масштабні поставки американської зброї через Туреччину

У МЗС РФ пригрозили, що нові поставки зброї Україні завдадуть серйозної шкоди

Міністерство закордонних справ РФ звернулося до Туреччини та США з проханням надати роз'яснення щодо планів здійснити масштабні поставки зброї Україні.

За словами представниці МЗС РФ Марії Захарової, обставини та умови масштабних поставок американської зброї через Туреччину до України нібито залишаються вкрай суперечливими, повідомляють пропагандисти РФ.

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Представниця МЗС РФ пригрозила, що нові поставки зброї Україні завдадуть серйозної шкоди відносинам Росії зі США та Туреччиною.

Спроби США та Туреччини використовувати миротворчу риторику, а паралельно постачати зброю Україні, неминуче "підривають взаємну довіру", поскаржилися в МЗС країни-агресора.

Вікно для діалогу з Трампом може зачинитися: названо причину

Після контактів Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і повідомлень про можливе виробництво ракет для Patriot у Росії посилилися негативні настрої, вважає політолог Володимир Фесенко. На його думку, це може вплинути на подальшу позицію Кремля.

"Перш за все це зміцнює позиції "партії війни" в Росії, тобто тих, хто виступає проти будь-яких домовленостей із США. Саме вони зараз переконуватимуть Путіна, що від переговорів із Трампом треба відмовитися взагалі", - зазначив експерт.

Фесенко вважає, що подальше збереження прямого діалогу між Москвою та Вашингтоном залишається одним із ключових чинників, здатних вплинути на перспективи припинення війни.

Раніше "Главред" повідомляв, що президент США Дональд Трамп дозволив Україні виробляти за ліцензією американську зброю, зокрема зенітні ракети-перехоплювачі Patriot.

Нагадаємо, що Трамп на саміті НАТО вперше публічно підтримав українські удари по нафтопереробних заводах Росії, але переклав оцінку цих дій на державного секретаря Марко Рубіо.

Як повідомлялося, Росія намагається змінити ставлення Дональда Трампа до війни в Україні та схилити його до рішень, вигідних Кремлю. Зокрема, одним із головних аргументів Кремля залишається силовий тиск.

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Про персону: Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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