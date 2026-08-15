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Спека набирає обертів: коли температура в Україні підскочить до +32 градусів

Марія Николишин
15 серпня 2026, 20:15
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Вночі температура впаде до +11 градусів, але вдень стовпчики термометрів поповзуть вгору.
Спека набирає обертів: коли температура в Україні підскочить до +32 градусів
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у неділю
  • Чи прогнозуються опади

Погода в Україні у неділю, 16 серпня, буде теплою та переважно сухою. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, очікується невелика хмарність, однак істотних опадів не передбачається.

відео дня

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +11...+16 градусів. Водночас удень стовпчики термометрів покажуть +27...+32 градуси.

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3–8 метрів за секунду.

Спека набирає обертів: коли температура в Україні підскочить до +32 градусів
Погода 16 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві

У Києві та області завтра очікується невелика хмарність, але опадів не прогнозується.

Температура повітря по області вночі сягатиме +11…+16 градусів, а вдень підвищиться до +27…+32 градусів.

Водночас у Києві вночі прогнозується +14…+16 градусів, вдень температура складатиме близько +30 градусів.

Спека набирає обертів: коли температура в Україні підскочить до +32 градусів
Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що антициклон і суха повітряна маса визначатимуть погоду в Україні найближчі дві доби. Температура повітря, починаючи із західних регіонів, поступово підвищуватиметься, особливо в денні години.

Синоптик Наталія Діденко говорила, що температура повітря почне знижуватися 18 серпня, і лише на заході та півночі. Свіже повітря повернеться в усі області України вже 19 серпня.

Крім того, за прогнозом синоптиків, серпень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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