Спека набирає обертів: коли температура в Україні підскочить до +32 градусів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у неділю
- Чи прогнозуються опади
Погода в Україні у неділю, 16 серпня, буде теплою та переважно сухою. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, очікується невелика хмарність, однак істотних опадів не передбачається.
У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +11...+16 градусів. Водночас удень стовпчики термометрів покажуть +27...+32 градуси.
Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3–8 метрів за секунду.
Погода в Києві
У Києві та області завтра очікується невелика хмарність, але опадів не прогнозується.
Температура повітря по області вночі сягатиме +11…+16 градусів, а вдень підвищиться до +27…+32 градусів.
Водночас у Києві вночі прогнозується +14…+16 градусів, вдень температура складатиме близько +30 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що антициклон і суха повітряна маса визначатимуть погоду в Україні найближчі дві доби. Температура повітря, починаючи із західних регіонів, поступово підвищуватиметься, особливо в денні години.
Синоптик Наталія Діденко говорила, що температура повітря почне знижуватися 18 серпня, і лише на заході та півночі. Свіже повітря повернеться в усі області України вже 19 серпня.
Крім того, за прогнозом синоптиків, серпень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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