Потужні удари по цілях РФ: підірвано ЗРК, склади та пункти управління ворога

Операції проти ключових військових цілей російського агресора тривають.

https://glavred.net/ukraine/moshchnye-udary-po-celyam-rf-vzorvan-zrk-sklady-i-punkty-upravleniya-vraga-10788695.html Посилання скопійоване

Здійснено удари по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Знищено ЗРК "Стрела-10" у Кремінній Луганської області

Знищено склад БПЛА противника в Угледарі Донецької області та склад МТО

14 серпня та в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових цілей противника.

Як йдеться в повідомленні пресцентру Генштабу ЗСУ, було уражено ЗРК "Стрела-10" у Кремінній Луганської області.

відео дня

Крім того, уражено склад БПЛА противника в Угледарі Донецької області та склад МТЗ у Лисичанську в Луганській області.

Також було уражено два пункти управління противника - у Селидово Донецької області та Михайлівці Запорізької області.

Масштаб завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Робота щодо ключових військових цілей російського агресора триває", - зазначають у Генштабі.

/ Генштаб

Командувач НГУ розповів, що чекає на військову інфраструктуру РФ

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко заявив, що українські сили мають намір продовжувати атаки на об’єкти, пов’язані із забезпеченням російських військ. Зокрема, йдеться про логістичну інфраструктуру на території тимчасово окупованого Криму.

За словами Півненка, для ударів по цілях у глибокому тилу дедалі активніше використовуються підрозділи безпілотних систем. Нацгвардія розширює штат операторів БПЛА та вдосконалює засоби розвідки, щоб ефективніше виявляти військові об’єкти противника.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів - тим ефективніше ми будемо діяти", - заявив він.

/ Главред

Удари по цілях РФ у Криму - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щелкино та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція в Радянському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекрила рух по Керченському мосту.

Крім того, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, про наслідки майбутніх дій України росіяни "будуть згадувати з жахом".

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред