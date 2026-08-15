Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

Анна Косик
15 серпня 2026, 14:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Дослідники попередили метеозалежних людей про можливе погіршення самопочуття.
Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур
Прогноз магнітних бур 15-17 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли почнеться магнітна буря
  • Наскільки сильні сьогодні сонячні спалахи

Геомагнітна обстановка на Землі вже кілька днів неспокійна. Але попереду ще потужна магнітна буря рівня G2. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Попередньо, два викиди корональної маси на Сонці досягнуть Землі у другій половині 17 серпня. Тоді й почнеться геомагнітний шторм. Наразі невідомо, скільки він триватиме.

відео дня
Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур
Магнітні бурі 15-17 серпня / фото: скріншот

Зауважимо, що магнітна буря G2 не є екстремальною чи руйнівною, проте може спричиняти незначні збої в енергосистемах та погіршення самопочуття в деяких людей.

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Яка геомагнітна активність сьогодні

За даними meteoagent, К-індекс 15 серпня 3.3, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на жовтому рівні. Сонячний спалах C3 також відповідає жовтому рівню.

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур
Геомагнітна активність 15 серпня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

Більше новин:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ випустила близько 10 ракет по Кропивницькому та Кривому Рогу: що відомо

РФ випустила близько 10 ракет по Кропивницькому та Кривому Рогу: що відомо

15:59Україна
РФ хоче стерти кордон з окупованими територіями: що задумали в Москві

РФ хоче стерти кордон з окупованими територіями: що задумали в Москві

15:16Війна
Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

14:32Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Людей закликають збирати соснові голки і посипати їх сіллю: у чому причина

Людей закликають збирати соснові голки і посипати їх сіллю: у чому причина

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці "оковатого" автомобіля за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці "оковатого" автомобіля за 29 с

Щури більше не повернуться: один кухонний продукт допоможе прогнати гризунів

Щури більше не повернуться: один кухонний продукт допоможе прогнати гризунів

Українське місто було древньою столицею великої держави: де воно розташоване

Українське місто було древньою столицею великої держави: де воно розташоване

Вікна залишатимуться чистими значно довше: що додати у воду для миття

Вікна залишатимуться чистими значно довше: що додати у воду для миття

Останні новини

16:01

Кілька хвилин - і Wi-Fi почне "літати": що треба зробити з роутером

15:59

РФ випустила близько 10 ракет по Кропивницькому та Кривому Рогу: що відомо

15:57

Випробування для стосунків: які знаки відчують ретроград 2026 року

15:51

Як посилити дію порошку під час прання: хитрий трюк зі сміттєвим пакетом

15:40

У чому піти на весілля: модні сукні для вишуканого образу

Україні слід готуватися до "чорної зими": Золотарьов – про Patriot і страхи СШАУкраїні слід готуватися до «чорної зими»: Золотарьов – про Patriot і страхи США
15:30

Досвідчені господині перед сном посипають віник сіллю: для чогоВідео

15:28

Чому заборонено приміряти чуже взуття: головні застереження й прикмети

15:25

"Богиня краси": Нікітюк у піджаку на голе тіло похвалилася фігурою

15:16

РФ хоче стерти кордон з окупованими територіями: що задумали в Москві

Реклама
15:15

Як поремонтувати душову лійку, яка підтікає, за 60 секунд - простий лайфхак

14:44

Померла 26-річна королева краси: що з нею сталося

14:40

Тест на на IQ: потрібно знайти число 6 серед багатьох 9 за п'ять секунд

14:32

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

14:21

Як приготувати часниковий порошок власноруч: ароматна спеція буде готова за 4 годиниВідео

14:08

Росія може найближчим часом посилити обстріли України: які цілі під загрозою

13:58

Знову розквітла: Анна Кошмал розповіла, як бути мамою дівчинки

13:48

Удар "Фламінго" по Самарі: під загрозою всі космічні програми РФ — Defense Express

13:47

Кіркоров розридався через свою старість: "На візочку вивозять"

13:39

Гроші списуються, а оплата не проходить: у ПриватБанку стався серйозний збій

13:36

На території України був давній океан: в якій області він протікав

Реклама
12:54

Україна рознесла завод "Роскосмосу" і уразила аеродром з МіГ-31К - ЗеленськийВідео

12:41

Важкохворий Брюс Вілліс несподівано з'явився на весіллі доньки: "Сльози на очах"

12:37

Що можна приготувати зі слив, окрім варення: дуже смачний рецепт маринованих фруктівВідео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 серпня: Дівам - нові емоції, Стрільцям - полегшення

11:41

Зелені помідори не пропадуть: простий рецепт незвичайного варення на зимуВідео

11:40

У Росії хочуть закінчення війни: переломний момент настав, населення занепокоєне

11:37

Китайський гороскоп на завтра, 16 серпня: Свиням - досвід, Мавпам - суперечки.

11:06

Чи можна гризти прямо з качана: як правильно їсти варену кукурудзуВідео

11:01

Тест на характер за кольором очей: що вони розкажуть про особистість дитини

10:53

Боротьба за Залізний трон триває: третій сезон "Дім дракона" вже доступний до перегляду на Київстар ТБ

10:51

Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем

10:45

"Зробили парне татуювання": Денисенко показала "ангельський" символ на тіліВідео

10:20

РФ атакувала Запоріжжя та Одещину: горів "Епіцентр", зруйновано взуттєву фабрикуФото

09:56

Вітвіцька здивувала зізнанням напередодні пологів: "Можна буквально відчути"

09:49

Шикарна закуска в банці за 10 хвилин: рецепт маринованого сала

09:22

Удар по "Саваслейці": на авіабазі РФ пролунали вибухи, МіГ-31К вивели з-під атакиВідео

09:13

Кремль відмовляється від переговорів не спроста: в ISW пояснили задум Путіна

08:46

"Фламінго" вразила завод з виробництва ракет у Самарі: що відомоВідео

08:39

Армія РФ провалила наступальну операцію: контратаки ЗСУ зривають плани Путіна

07:57

РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинуло немовля, серед поранених — діти

Реклама
05:55

"Дружині не сподобається": Роналду змінив зовнішність після весілля

05:11

Можуть швидко захопити город: про які небезпечні рослини попереджають фахівці

04:30

Гаманець тріщатиме по швах: три знаки зодіаку скоро різко розбагатіють

04:03

Тільки не "листвениця": правильну назву цього дерева знають далеко не всі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці "оковатого" автомобіля за 29 с

03:21

Хіт із відходів: навіщо досвідчені господині варять "голі" кукурудзяні качани

03:03

Негативна енергетика в оселі: які речі варто прибрати для затишку в домі

02:55

Українське місто було древньою столицею великої держави: де воно розташоване

02:15

Загроза екстремальних сонячних бур: вчені попередили про серйозну небезпеку

01:05

"Так питання не вирішуються": Польща висунула Україні нове звинувачення

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти