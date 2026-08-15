Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

Дослідники попередили метеозалежних людей про можливе погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 15-17 серпня / фото: pixabay

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Коли почнеться магнітна буря

Наскільки сильні сьогодні сонячні спалахи

Геомагнітна обстановка на Землі вже кілька днів неспокійна. Але попереду ще потужна магнітна буря рівня G2. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Попередньо, два викиди корональної маси на Сонці досягнуть Землі у другій половині 17 серпня. Тоді й почнеться геомагнітний шторм. Наразі невідомо, скільки він триватиме.

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Магнітні бурі 15-17 серпня / фото: скріншот

Зауважимо, що магнітна буря G2 не є екстремальною чи руйнівною, проте може спричиняти незначні збої в енергосистемах та погіршення самопочуття в деяких людей.

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Яка геомагнітна активність сьогодні

За даними meteoagent, К-індекс 15 серпня 3.3, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на жовтому рівні. Сонячний спалах C3 також відповідає жовтому рівню.

Геомагнітна активність 15 серпня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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