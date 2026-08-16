Це провал: Меган і Гаррі порадили зникнути з дивної причини

Принца Гаррі та Меган Маркл продовжують "нападати" на всіх фронтах.

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Принц Гаррі та Меган Маркл реалізують безліч проєктів / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Коротко:

Який проєкт провалився

Що порадили парі

Принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з черговим професійним ударом - їхній останній проєкт провалився, а експерти вже рекомендують парі на деякий час піти з публічного поля.

Йдеться про документальний фільм "Cookie Queens", який став їхнім дебютом у кінотеатрах у ролі продюсерів. Фільм показав слабкі результати в прокаті, зібравши всього близько 500 тисяч доларів і не викликавши інтересу у широкої аудиторії, пише Page Six.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - улюбленці жовтої преси / фото: instagram.com, Меган Маркл

На тлі невдачі королівська коментаторка Кінсі Шофілд порадила Гаррі та Меган "професійно зникнути" - скоротити кількість проєктів і зосередитися на одному дійсно сильному продукті. На її думку, постійні анонси та спроби перезапуску бренду не дають результату без реального успіху.

Експертка також підкреслила, що пара намагається охопити занадто багато напрямків одночасно - від подкастів до телешоу та власного бренду, - але в підсумку не досягає стабільного результату в жодному з них.

Раніше Меган Маркл уже запускала кілька проєктів, зокрема подкаст "Archetypes", кулінарне шоу на Netflix та бренд As Ever, однак багато з цих ініціатив або закрилися, або не виправдали очікувань.

Меган Маркл знімає своє кулінарне шоу / Фото Instagram/meghan

Крім того, експерт вважає, що публіці вже нецікаві історії про розрив із королівською родиною - і якщо Гаррі та Меган хочуть залишитися в індустрії розваг, їм доведеться довести, що їхній контент цінний сам по собі.

На тлі професійних труднощів, як повідомляється, пара також робить кроки для поліпшення відносин із королем Карлом III, розуміючи, що конфлікт із сім’єю може негативно вплинути на їхню кар’єру.

Незважаючи на критику, Гаррі та Меган продовжують з’являтися на публіці й, судячи з усього, не збираються повністю йти з медійного простору. Однак експерти впевнені: без відчутного успіху їхню репутацію буде дедалі складніше відновити.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

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