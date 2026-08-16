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"Останні часи": названо ознаки наближення кінця світу, що лякають

Олексій Тесля
16 серпня 2026, 01:05
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На наближення кінця світу можуть вказувати одразу кілька процесів: війни, епідемії, стихійні лиха, голод, зростання насильства.
Розкрито попередження про кінець світу / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • На наближення кінця часів можуть вказувати одразу кілька процесів
  • Особлива увага приділяється сучасним технологіям

Християнська організація Lamb & Lion Ministries заявила, що людство може наближатися до періоду, який у Біблії описується як "останні часи".

Свою позицію вона виклала в матеріалі з 50 передбачуваними ознаками швидкого повернення Христа, пише Daily Mail.

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Автори вважають, що на наближення кінця часів можуть вказувати одразу кілька процесів: війни, епідемії, стихійні лиха, голод, зростання насильства, суспільні конфлікти та релігійний обман. Окремо згадуються напруженість навколо Ізраїлю та Єрусалима, які організація пов’язує з біблійними пророцтвами.

Особливу увагу приділяють сучасним технологіям. На думку авторів, розвиток комп’ютерів, цифрових платежів та глобальних систем зв’язку потенційно створює умови для сценаріїв, описаних у Книзі Одкровення. Зокрема, йдеться про можливість контролювати торгівлю та поширювати інформацію одночасно на весь світ.

Організація також звертає увагу на розвиток штучного інтелекту, робототехніки, віртуальної реальності та інших технологій, намагаючись знайти в них паралелі з біблійними описами подій останніх часів.

При цьому важливо, що подібні висновки є релігійною інтерпретацією, а не доведеним прогнозом. Біблія не вказує конкретну дату кінця світу і прямо попереджає, що точний день і година Другого пришестя людям невідомі.

Отже, йдеться не про твердження, що апокаліпсис точно відбудеться в певний термін, а про спробу організації зіставити сучасні події та технологічні зміни з біблійними пророцтвами.

Що допомагає дожити до глибокої старості: висновки вчених

Дослідники зі Стокгольма з’ясували, що одним із ключових факторів довгого життя може бути не стільки лікування хвороб, скільки своєчасна профілактика та зниження ризику їх виникнення.

Вчені порівняли стан здоров’я людей різних вікових груп і виявили помітну різницю. Серед тих, хто досяг 100-річного віку, інфаркт міокарда перенесли близько 12,5 % учасників. Для людей у віці від 80 до 89 років цей показник виявився значно вищим - серцеві напади траплялися майже у кожного четвертого.

На думку дослідників, отримані результати вказують на важливість профілактики серцево-судинних захворювань. Чим раніше людина починає контролювати фактори ризику та стежити за станом серцево-судинної системи, тим вища ймовірність зберегти здоров’я на довгі роки.

Таким чином, довголіття, згідно з цими даними, значною мірою пов’язане з профілактикою серйозних захворювань ще до того, як вони встигнуть призвести до тяжких наслідків.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити понад 100 років. Коротка лінія життя на руці - про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імена є довгожителями. Щасливчики та володарі унікальної життєвої долі.

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