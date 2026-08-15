РФ може розпочати новий наступ і посилити удари: у NYT назвали терміни

США та Росія можуть спробувати вирішити подальшу долю України без безпосередньої участі європейських країн.

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Росія може розпочати новий наступ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Зимовий період може виявитися для України ще важчим

Путін може ухвалити рішення про проведення нового наступу

Взимку Росія може спробувати суттєво наростити інтенсивність бойових дій, одночасно посиливши тиск на українські військові позиції, міста та об’єкти цивільної інфраструктури.

На Заході припускають, що Москва спробує скористатися дефіцитом українських засобів протиповітряної оборони, що зберігається, повідомляє The New York Times з посиланням на західних представників та аналітиків.

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За їхніми оцінками, майбутній зимовий період може виявитися для України ще важчим. Не виключено, що Володимир Путін ухвалить рішення про проведення нового наступу, метою якого стануть як позиції українських Сил оборони, так і об’єкти інфраструктури.

Окреме занепокоєння викликає ситуація з українською ППО. Її обмежені можливості, на думку співрозмовників видання, можуть створити для Росії додаткові умови для проведення більш масштабних ракетних і повітряних атак. Насамперед під загрозою можуть опинитися українські населені пункти та енергетичні об’єкти.

Крім того, західні чиновники припускають, що російська влада може оголосити чергову мобілізаційну кампанію. Однак Кремль, як передбачається, здатний відкласти таке рішення до парламентських виборів, запланованих на вересень.

При цьому європейські представники не бачать ознак того, що російський президент зараз налаштований на повноцінний і змістовний переговорний процес. У Європі припускають, що ключовий вплив на можливі домовленості з Москвою, як і раніше, належатиме Вашингтону.

Водночас європейські держави побоюються, що США та Росія можуть спробувати визначити подальшу долю України без безпосередньої участі європейських країн. Тому представники Європи наполягають на тому, щоб їхні інтереси та позиції були враховані під час розробки будь-яких майбутніх домовленостей.

За даними видання, однією з головних цілей Кремля залишається встановлення повного контролю над Донбасом. Якщо російській стороні не вдасться досягти цього до осені 2027 року, ймовірність переходу до більш серйозних переговорів, за оцінками чиновників, може зрости.

Імовірність активізації армії РФ - прогноз

Військовий аналітик і майор запасу Олексій Гетьман припускає, що російські війська можуть посилити свою присутність і активність на півночі України. При цьому, за його оцінкою, можливі дії РФ не обов’язково будуть спрямовані безпосередньо на захоплення Києва чи Чернігова.

Експерт вважає, що одне з головних завдань Москви може полягати в тому, щоб змусити українське командування перерозподілити наявні ресурси та збільшити кількість військ на північному відрізку.

За словами Гетьмана, посилення тиску в цьому районі може змусити Україну перекинути туди додаткові підрозділи. Це, у свою чергу, призведе до розтягування української оборони та зменшення концентрації сил на інших напрямках.

Таким чином, потенційна активізація РФ на півночі може мати на меті не стільки просування вглиб української території, скільки створення додаткових проблем для Сил оборони та формування більш вигідних умов для російських атак на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, Олег Жданов зазначав, що ризик відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі малоймовірний, однак виключати приховані операції агресора не можна.

Раніше керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович висловив переконання, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягнення своєї країни у війну проти України.

Як повідомляв "Главред", командувач Національною гвардією України генерал-майор Олександр Півненко заявляв, що Росія може спробувати створити новий напрямок тиску на Україну з території Білорусі, однак для масштабної операції супротивнику знадобляться значні ресурси. Зараз українські сили роблять усе, щоб не допустити такого розвитку подій.

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