Голлівудська актриса таємно стала мамою і з’явилася на публіці з новонародженим

Елізабет Олсен прогулялася зі своїм чоловіком та новонародженим малюком.

https://glavred.net/starnews/gollivudskaya-aktrisa-taykom-stala-mamoy-i-vyshla-v-svet-s-novorozhdennym-10788818.html Посилання скопійоване

Елізабет Олсен стала мамою первістка / Колаж Главред, фото Instagram/elizzibetholsen

Коротко:

Що відомо про особисте життя актриси

Де вдалося сфотографувати пару

Зірка Marvel Елізабет Олсен, схоже, вперше стала мамою. Актрису помітили під час прогулянки в Лос-Анджелесі разом із чоловіком Роббі Арнеттом - вона несла немовля в переносці, фактично підтвердивши, що пара вже зустріла свою першу дитину.

Як пише Page Six, 37-річна актриса з'явилася на вулиці в світлому вбранні та широкополому капелюсі, намагаючись приховати малюка від сторонніх поглядів. Поруч йшов її чоловік, музикант Роббі Арнетт, який обрав повсякденний образ.

відео дня

Елізабет Олсен стала мамою вперше / Фото Instagram/elizzibetholsen

Про те, що Олсен чекає на дитину, стало відомо ще в червні, проте сама актриса вирішила не коментувати вагітність публічно і до останнього тримала особисте життя в таємниці.

Елізабет Олсен вперше стала мамою / Фото Instagram/elizzibetholsen

Пара традиційно уникає зайвої уваги: Олсен і Арнетт разом з 2017 року, а їхній шлюб також тривалий час залишався поза публічним полем - відомо, що вони таємно одружилися ще до пандемії.

Раніше актриса зізнавалася, що замислюється про материнство і хотіла б створити сім’ю, проте конкретних планів не розкривала. Тепер цей етап, судячи з усього, вже розпочався - і максимально приватно.

Переглянути фото актриси можна тут

Офіційного підтвердження народження дитини від представників актриси поки що не надійшло.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що розлучена російська співачка Алсу, яка мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, вперше за все своє публічне життя опублікувала фото в купальнику.

Раніше також популярна рок-співачка Кортні Лав розповіла про страшний період у своєму житті, який кілька років приховувала від публіки.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Елізабет Олсен Елізабет Олсен - американська актриса. Дебютувала у трилері "Марта, Марсі, Мей, Марлен" у 2011 році, потім зіграла головну роль у фільмі жахів "Тихий дім". Відома за роллю Ванди Максімофф / Червоної Відьми в медіафраншизі "Кіновсесвіт Marvel".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред