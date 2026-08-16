Голлівудська актриса таємно стала мамою і з’явилася на публіці з новонародженим

Коротко:
- Що відомо про особисте життя актриси
- Де вдалося сфотографувати пару
Зірка Marvel Елізабет Олсен, схоже, вперше стала мамою. Актрису помітили під час прогулянки в Лос-Анджелесі разом із чоловіком Роббі Арнеттом - вона несла немовля в переносці, фактично підтвердивши, що пара вже зустріла свою першу дитину.
Як пише Page Six, 37-річна актриса з'явилася на вулиці в світлому вбранні та широкополому капелюсі, намагаючись приховати малюка від сторонніх поглядів. Поруч йшов її чоловік, музикант Роббі Арнетт, який обрав повсякденний образ.
Про те, що Олсен чекає на дитину, стало відомо ще в червні, проте сама актриса вирішила не коментувати вагітність публічно і до останнього тримала особисте життя в таємниці.
Пара традиційно уникає зайвої уваги: Олсен і Арнетт разом з 2017 року, а їхній шлюб також тривалий час залишався поза публічним полем - відомо, що вони таємно одружилися ще до пандемії.
Раніше актриса зізнавалася, що замислюється про материнство і хотіла б створити сім’ю, проте конкретних планів не розкривала. Тепер цей етап, судячи з усього, вже розпочався - і максимально приватно.
Переглянути фото актриси можна тут
Офіційного підтвердження народження дитини від представників актриси поки що не надійшло.
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Про особу: Елізабет Олсен
Елізабет Олсен - американська актриса. Дебютувала у трилері "Марта, Марсі, Мей, Марлен" у 2011 році, потім зіграла головну роль у фільмі жахів "Тихий дім". Відома за роллю Ванди Максімофф / Червоної Відьми в медіафраншизі "Кіновсесвіт Marvel".
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