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Надіслала тіло у сміттєвому мішку: мати Яніса Тімми зробила зізнання щодо Седокової

Олена Кюпелі
15 серпня 2026, 22:13
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Подробиці шлюбу Седокової з Янісом Тіммою не перестають дивувати.
Анна Седокова назвала родину свого колишнього чоловіка жадібними ледарями
Анна Седокова назвала родину свого колишнього чоловіка жадібними ледарями / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Коротко:

  • Що зробила зрадниця з тілом футболіста
  • Як відреагувала його мати

Мати латвійського баскетболіста Яніса Тімми Аусма вперше докладно розповіла про стосунки сина з зрадницею України Анною Седоковою.

Як пишуть російські пропагандисти, жінка зізналася, що після весілля спортсмен поступово віддалився від рідних, а спілкування з родиною стало значно рідшим.

відео дня

За словами Аусма, про весілля сина зі співачкою вона дізналася лише наступного дня. Яніс та Анна надіслали їй фотографію й повідомили, що офіційно стали чоловіком і дружиною. При цьому пара тривалий час намагалася не афішувати свої стосунки.

Седокова та її самовпевненість
Седокова продовжує жити, а Тімма похований / Скріншот відео

Спочатку, як стверджує мати спортсмена, ніщо не віщувало серйозного конфлікту. Яніс продовжував спілкуватися з рідними та сином Крістіаном від першого шлюбу. Однак з часом ситуація змінилася.

Аусма заявила, що Седокова нібито почала обмежувати спілкування чоловіка з родиною. Дзвінки сина ставали дедалі рідшими, а заплановані поїздки до рідних неодноразово зривалися.

"Вона почала ніби відрізати його від родини", - розповіла мати Тімми. За її словами, спортсмен все ж знаходив можливість таємно підтримувати зв’язок із сином і батьками.

Востаннє Аусма бачила Яніса в жовтні 2024 року. Жінка стверджує, що тоді син говорив про намір розлучитися з Седоковою та планував продовжити кар’єру в баскетболі.

Седокова - у своєму репертуарі
Седокова - у своєму репертуарі / Фото Instagram/annasedokova

Про смерть Тімми мати дізналася з новин по радіо. Вона спробувала зв’язатися з Седоковою, однак, за її словами, співачка не відповідала на дзвінки.

Аусма також заявила про претензії до колишньої невістки через обставини передачі тіла сина родині. За її словами, Яніса доставили до Латвії без одягу та в пластиковому мішку.

"Я пробачила б їй те, що вона залишила Яніса без копійки, без усього майна. Він заробив би ще! Я пробачила б їй навіть те, що вона зруйнувала нашу сім’ю й посварила нас із сином. Ми все одно встигли помиритися, материнська любов перемагає все. Але я ніколи в житті не пробачу їй того, що тіло сина мені надіслали в пластиковому мішку", - каже мати спортсмена.

Зараз між батьками Тімми та Седоковою триває судовий розгляд. Чергове засідання Останкінського суду Москви очікується найближчим часом. На тлі процесу родичі спортсмена продовжують публічно розповідати про його стосунки зі співачкою, тоді як сама Седокова раніше відкидала звинувачення і заявляла, що була емоційно та фізично виснажена після смерті чоловіка.

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Про особу: Анна Седокова

Анна Седокова - українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт у 2004 році, Седокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути Седокову до відповідальності, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.

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