Установки Patriot порожні: у FT розкрили сумні деталі масованих обстрілів

Вичерпання запасів союзників та обережна позиція США щодо ескалації конфлікту можуть дати Росії змогу посилити ракетні удари.

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В Україні бракує ракет для ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot значно скоротилися

Під час одного з обстрілів жодна з ракет РФ, випущених по Києву, не була перехоплена

Дефіцит ракет для ЗРК Patriot може позбавити Україну переваги, яку вона отримала після серії дальнобійних ударів по російській території.

Як пише Financial Times, запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot настільки скоротилися, що під час окремих масованих атак російські балістичні ракети залишалися без протидії.

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Зокрема, повідомлялося про випадки, коли жодна з ракет, випущених по Києву, не була перехоплена. Журналісти зазначають, що ситуація, що склалася, викликає в Україні побоювання щодо подальшого розвитку подій напередодні зими.

Вичерпання запасів союзників та обережна позиція США щодо ескалації конфлікту можуть дозволити Росії посилити ракетні удари.

На тлі дефіциту українські військові перестали публічно розкривати точну кількість ракет, якими Росія атакує країну. Це рішення пояснюють міркуваннями безпеки та прагненням не демонструвати масштаби проблем із перехопленням.

Раніше дальні удари України по російській енергетичній інфраструктурі серйозно ускладнили ситуацію з паливом у РФ і дозволили Києву досягти помітних результатів. Тепер, однак, цей ефект може ослабнути.

Україна розраховує до зими отримати нові ракети від США та європейських партнерів. Володимир Зеленський оцінював необхідний запас щонайменше у 300 перехоплювачів. При цьому, за даними джерел FT, Вашингтон поки що не схвалив надання додаткових комплексів Patriot на найближчі місяці, тому Київ продовжує розраховувати насамперед на нові поставки боєприпасів.

/ Главред

Виробництво ракет Patriot в Україні: експерти назвали реальні терміни

Після заяви Дональда Трампа про можливе розміщення в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot експерти оцінили, наскільки швидко такий проєкт можна втілити в життя.

Створення повноцінної виробничої лінії потребуватиме значного часу. Україні доведеться отримати необхідні технології, обладнати підприємства, знайти фахівців та організувати стабільне надходження комплектуючих.

За оцінками аналітиків, навіть у разі швидкого узгодження проєкту перші ракети вітчизняного виробництва можуть з’явитися лише через один-два роки. При цьому ситуація залишається складною, оскільки Росія продовжує збільшувати випуск балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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